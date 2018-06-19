Трое российских безработных блокировали компьютеры пользователей и предлагали оплатить «штраф» за якобы просмотр порнографических материалов, сообщает Следственный комитет Беларуси.



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Во время блокировки пользователи видели фальшивое сообщение от имени МВД Беларуси. В общей сложности от деятельности преступников пострадали более 900 человек. Суд назначил им наказание в размере от 7 до 8 лет лишения свободы.

Блокировка компьютера «за просмотр порно» оказалась очень распространенной среди компьютеров белорусов. Скрипт-блокировщик много раз видоизменялся, переходил с компьютеров на смартфоны , а также в разное время представлялся МВД и КГБ .

Если вы увидите такое окно, ни в коем случае не перечисляйте деньги мошенникам. Белорусские правоохранительные органы никогда не взыскивают штрафы через интернет. К тому же в нашей стране нет юридической ответственности за посещение порносайтов.