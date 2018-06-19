|
В результате международной операции задержана группа нелегалов из Шри-Ланки, которых пытались переправить в страны ЕС
20.06.2018 13:06 — Разное | Виртуальный Брест
В ходе проведения международной операции совместно с Пограничным управлением ФСБ России сотрудниками Отдельной службы активных мероприятий с привлечением на стадии реализации сморгонских пограничников пресечена деятельность престпной группы, осуществлявшей противоправную деятельность в сфере незаконной транзитной миграции.
Вечером 16 июня проходивший оформлениие в пункте пропуска «Каменный Лог» автопоезд российской регистрации по оперативной информации был направлен в бокс углубленного досмотра. В опломбированном полуприцепе в ходе осмотра выявлены трое нелегальных мигрантов, со слов, граждане Шри-Ланки 1990-93 гг.р. без документов, пытавшихся таким способом незаконно выехать в страны ЕС.
Водитель автопоезда – гражданин России и выходцы из Южной Азии задержаны и помещены в ИВС Сморгонской пограничной группы для разбирательства. В отношении граждан Шри-Ланки начат административный процесс по ст.23.29 КоАП Республики Беларусь за умышленное нарушение границы. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников противоправной деятельности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате международной операции задержана группа нелегалов из Шри-Ланки, которых пытались переправить в страны ЕС
В ходе проведения международной операции совместно с Пограничным управлением ФСБ России сотрудниками Отдельной службы активных мероприятий с привлечением на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)