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В результате международной операции задержана группа нелегалов из Шри-Ланки, которых пытались переправить в страны ЕС

20.06.2018 13:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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В ходе проведения международной операции совместно с Пограничным управлением ФСБ России сотрудниками Отдельной службы активных мероприятий с привлечением на стадии реализации сморгонских пограничников пресечена деятельность престпной группы, осуществлявшей противоправную деятельность в сфере незаконной транзитной миграции.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56559.php

В результате международной операции задержана группа нелегалов из Шри-Ланки, которых пытались переправить в страны ЕС

Вечером 16 июня проходивший оформлениие в пункте пропуска «Каменный Лог» автопоезд российской регистрации по оперативной информации был направлен в бокс углубленного досмотра. В опломбированном полуприцепе в ходе осмотра выявлены трое нелегальных мигрантов, со слов, граждане Шри-Ланки 1990-93 гг.р. без документов, пытавшихся таким способом незаконно выехать в страны ЕС.

Водитель автопоезда – гражданин России и выходцы из Южной Азии задержаны и помещены в ИВС Сморгонской пограничной группы для разбирательства. В отношении граждан Шри-Ланки начат административный процесс по ст.23.29 КоАП Республики Беларусь за умышленное нарушение границы. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников противоправной деятельности.

 
 
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