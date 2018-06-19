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В Минфине рассказали о готовящихся мерах по снижению налоговой нагрузки на бизнес

20.06.2018 13:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко в журнале "Финансы, учет, аудит" рассказал, какие готовятся меры по снижению налоговой нагрузки на бизнес, сообщает БЕЛТА.


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В Минфине рассказали о готовящихся мерах по снижению налоговой нагрузки на бизнес

"В рамках комплексной корректировки Налогового кодекса планируется реализовать меры по снижению налоговой нагрузки на субъектов хозяйствования в связи с реинвестированием прибыли в развитие производства и созданием ими рабочих мест (это предусмотрено декретом №7). В числе таких мер можно выделить, к примеру, расширение возможностей применения действующего инвестиционного вычета по налогу на прибыль (например, увеличение его размера или предоставление права на его дополнительное применение в следующем налоговом периоде)", - рассказал замминистра.

Среди других мер - снижение ставки налога на прибыль в отношении дивидендов при условии нераспределения полученной прибыли в течение трех лет и их полное освобождение от налогообложения при нераспределении прибыли в течение пяти лет; освобождение вновь построенных производственных объектов и земельных участков, на которых они расположены, от налога на недвижимость и земельного налога в течение первого года эксплуатации, а также их налогообложение в период второго-пятого годов с применением понижающих коэффициентов.

Кроме того, в новой редакции НК будут реализованы меры по сближению налогового и бухгалтерского учета. "Решение этой задачи планируется в первую очередь посредством устранения временных различий при признании отдельных видов доходов и расходов (в частности, штрафов и пеней за нарушение договорных обязательств), а также унификации даты составления первичного учетного документа. Планируется упростить нормирование отдельных затрат, учитываемых при налогообложении (расходов на командировки, топливо и так далее), усовершенствовать порядок применения упрощенной системы налогообложения, частично снять ограничения по принятию к вычету сумм входного НДС", - отметил Дмитрий Кийко.

Дополнительно могут быть обсуждены подходы к порядку предоставления и продлению периода действия налоговых преференций (в частности, путем их разделения на три категории, придания временного характера стимулирующим льготам, введения паспорта налоговой льготы). Одновременно планируется усовершенствовать (ограничить) права местных Советов депутатов по установлению повышающих коэффициентов к ставкам земельного налога и налога на недвижимость.

"Необходимо отметить, что текущие усилия по корректировке Налогового кодекса не предполагают структурных преобразований, в том числе изменения количества и состава налоговых платежей. Мероприятия, которые обеспечат устойчивость налоговой системы в условиях внешних шоков, планируется подготовить в течение трехлетнего периода после принятия новой редакции НК (в 2019-2021 годах) и реализовать с 2022 года", - констатировал замминистра.

 
 
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Заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко в журнале "Финансы, учет, аудит" рассказал, какие готовятся меры по снижению налоговой нагрузки на бизнес,...
 
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