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Эксгибициониста задержали в Барановичах
20.06.2018 13:06 — Разное | Виртуальный Брест
В Барановичах задержали эксгибициониста, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Утром 19 июня в ГОВД обратилась третьекурсница Барановичского госуниверситета.
Девушка рассказала правоохранителям, что в лесопосадке неизвестный демонстрировал гениталии. Между 8.00 и 11.00 студентка видела его дважды.
Патрульно-постовой службой милиции установлено, что хулиганство совершил неработающий местный житель 1972 года рождения. Он задержан. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. Мужчина ранее был судим.
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В Барановичах задержали эксгибициониста, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Утром 19 июня в ГОВД обратилась третьекурсница Барановичского...
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