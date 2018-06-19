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Как найти работу за границей — 3 сервиса.

20.06.2018 12:50 — Разное | ProBusiness  
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Как найти работу за границей — 3 сервиса.
Фото с сайта vitalsmarts.com

Многим соискателям бывает сложно найти хорошую работу в своей стране. Есть и обратная сторона, когда компаниям — особенно в сфере ИТ — нужно привлекать экспатов. В такой ситуации обе стороны часто обращаются к зарубежным job-сервисам. О некоторых популярных площадках рассказал Сергей Бакулин, руководитель платформы Kandidat.by, преподаватель HR-университета БГУ.

— Есть большое количество площадок по поиску работы за рубежом. Я остановлюсь на трех популярных — судя по десяткам и сотням миллионов посетителей каждый месяц, но не очень известных в нашей стране.

Как найти работу за границей — 3 сервиса.
Сергей Бакулин
Руководитель платформы Kandidat.by

1. Monster. Один из самых популярных сайтов по поиску работы с большим количеством вакансий, кандидатов и посетителей, который существует уже более 20 лет. В США Monster входит в тройку самых крупных сайтов для поиска работы и ориентирован в большей степени на американский рынок.

Как найти работу за границей — 3 сервиса.
Фото с сайта monster.com

Ресурс предлагает собственный набор программного обеспечения, услуг и аналитики для соискателей и работодателей.

Каждую минуту на Monster загружается 29 резюме, ищется 7900 вакансий, просматривается 2800 объявлений. Всего же на сайте размещено более 1 млн предложений от работодателей и более чем 150 млн резюме.

Соискатели получают следующие преимущества:

  • Расширенный поиск позволяет находить вакансии не только по названию и городу, но также по навыкам и ключевым словам
  • Отклик на вакансию происходит в один клик
  • Резюме можно загрузить уже готовое либо же заполнить информацию в режиме онлайн
  • Есть помощь и консультации специалистов — например, сервис предлагает составить профессиональное резюме за $ 189
  • Есть бесплатная полезная информация

Для рекрутеров бонусы заключаются в быстром поиске резюме, возможности привлечения дополнительного трафика на свои страницы за дополнительную плату, наличии статистики по рынку труда.

2. Indeed. Как и предыдущий сайт, этот ресурс очень популярен среди соискателей и работодателей за границей. Площадка выглядит достаточно минималистично — только вакансии и резюме, никакой лишней информации. Концепция сайта ориентирована на быстрый поиск, чтобы сэкономить время пользователей.

Как найти работу за границей — 3 сервиса.
Скриншот с сайта indeed.com

Ежемесячно сайт посещают около 200 млн человек. Рекрутеры найдут здесь около 100 млн резюме, а соискатели — более 500 млн позиций.

Сервис работает с кандидатами и работодателями более чем в 60 странах.

Соискатели получают здесь удобный поиск по названию вакансии или компании, городу/стране. Также есть возможность искать работу сразу по размеру зарплаты. Можно закачать уже имеющееся резюме, и платформа сама подгонит его под требования сайта. Indeed предлагает рейтинги и отзывы о большом количестве компаний, а также советы по построению карьеры, например — как подготовиться к собеседованию, провести переговоры о повышении и пр.

Рекрутерам эта площадка будет интересна не только возможностью быстрой публикации вакансии в требуемых регионах, поиска резюме, но и наличием полезной информации о рынке труда — например, по оплате труда в сравнении со средней по стране по данной позиции.

3. Adzuna. Это так называемый интегратор, который собирает объявления о работе с тысяч разных job-сайтов. Adzuna работает с 2010 года, сейчас система доступна в 11 странах и позволяет фильтровать вакансии по зарплате, расположению, категориям и т.п.

Как найти работу за границей — 3 сервиса.
Скриншот с сайта adzuna.co.uk

В футере сайта можно выбрать интересующую вас страну (среди которых — США, ЮАР, Австралия, Сингапур, Бразилия, Россия и др.), и агрегатор покажет, сколько в этом регионе вакансий. Также можно выбирать вакансии в любой точке земного шара, пользуясь встроенной картой мира.

Соискателям предлагают более 1 млн вакансий с тысяч разных сайтов, систему удобных фильтров в поиске, статистику по компаниям и зарплатам.

Рекрутеры получают бонусы в виде 10 млн посетителей в месяц, возможности платного привлечения трафика и доступа к различной аналитике.

Это еще не все

Есть еще две группы сайтов, которые могу быть интересны как соискателям, так и рекрутерам.

1. Это различные фриланс-биржи, такие как Fiverr, где можно искать не работу и сотрудников в классическом смысле, а различные подработки и фрилансеров,.

2. Профессиональные сети, такие как LinkedIn или Viadeo, где публикуются вакансии от различных компаний и их можно фильтровать как по расположению места работы, так и по другим критериям, которые есть на работных сайтах. В отличие от предыдущих ресурсов, профессиональные сети имеют русскоязычные версии и помогают не только найти работу или сотрудника за рубежом, но и расширить сеть международных деловых контактов. Важно полно и грамотно наполнять профиль (желательно на английском), периодически освежать информацию и проверять ресурсы на полезные обновления.

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Многим соискателям бывает сложно найти хорошую работу в своей стране. Есть и обратная сторона, когда компаниям - особенно в сфере ИТ - нужно привлекать экспатов. В...
 
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