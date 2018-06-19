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Как найти работу за границей — 3 сервиса.
20.06.2018 12:50 — Разное | ProBusiness
Многим соискателям бывает сложно найти хорошую работу в своей стране. Есть и обратная сторона, когда компаниям — особенно в сфере ИТ — нужно привлекать экспатов. В такой ситуации обе стороны часто обращаются к зарубежным job-сервисам. О некоторых популярных площадках рассказал Сергей Бакулин, руководитель платформы Kandidat.by, преподаватель HR-университета БГУ.
— Есть большое количество площадок по поиску работы за рубежом. Я остановлюсь на трех популярных — судя по десяткам и сотням миллионов посетителей каждый месяц, но не очень известных в нашей стране.
1.
Ресурс предлагает собственный набор программного обеспечения, услуг и аналитики для соискателей и работодателей.
Каждую минуту на Monster загружается 29 резюме, ищется 7900 вакансий, просматривается 2800 объявлений. Всего же на сайте размещено более 1 млн предложений от работодателей и более чем 150 млн резюме.
Соискатели получают следующие преимущества:
Для рекрутеров бонусы заключаются в быстром поиске резюме, возможности привлечения дополнительного трафика на свои страницы за дополнительную плату, наличии статистики по рынку труда.
2.
Ежемесячно сайт посещают около 200 млн человек. Рекрутеры найдут здесь около 100 млн резюме, а соискатели — более 500 млн позиций.
Сервис работает с кандидатами и работодателями более чем в 60 странах.
Соискатели получают здесь удобный поиск по названию вакансии или компании, городу/стране. Также есть возможность искать работу сразу по размеру зарплаты. Можно закачать уже имеющееся резюме, и платформа сама подгонит его под требования сайта. Indeed предлагает рейтинги и отзывы о большом количестве компаний, а также советы по построению карьеры, например — как подготовиться к собеседованию, провести переговоры о повышении и пр.
Рекрутерам эта площадка будет интересна не только возможностью быстрой публикации вакансии в требуемых регионах, поиска резюме, но и наличием полезной информации о рынке труда — например, по оплате труда в сравнении со средней по стране по данной позиции.
3.
В футере сайта можно выбрать интересующую вас страну (среди которых — США, ЮАР, Австралия, Сингапур, Бразилия, Россия и др.), и агрегатор покажет, сколько в этом регионе вакансий. Также можно выбирать вакансии в любой точке земного шара, пользуясь встроенной картой мира.
Соискателям предлагают более 1 млн вакансий с тысяч разных сайтов, систему удобных фильтров в поиске, статистику по компаниям и зарплатам.
Рекрутеры получают бонусы в виде 10 млн посетителей в месяц, возможности платного привлечения трафика и доступа к различной аналитике.
Это еще не все
Есть еще две группы сайтов, которые могу быть интересны как соискателям, так и рекрутерам.
1. Это различные фриланс-биржи, такие как
2. Профессиональные сети, такие как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многим соискателям бывает сложно найти хорошую работу в своей стране. Есть и обратная сторона, когда компаниям - особенно в сфере ИТ - нужно привлекать экспатов. В...
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