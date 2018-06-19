СМИ: тренер сборной Египта будет оправлен в отставку после чемпионата мира

Тренер сборной Египта, аргентинский специалист Эктор Купер будет отправлен в отставку после чемпионата мира в России. Как сообщают СМИ со ссылкой на газету El Watan, такое решение приняла Египетская футбольная ассоциация.

Сообщается, что Эктор Купер и тренерский штаб в полном составе покинут свои посты после завершения группового этапа мирового первенства.

Напомним, в первом матче команда проиграла сборной Уругвая – 0:1. Второй поединок завершился для египтян поражением от россиян – 1:3. «Фараонам» ещё простоит встретиться со сборной Саудовской Аравии, но значения эта игра уже не будет иметь. Сборная лишилась шансов на выход в плей-офф.

Сборная Египта принимает участие в чемпионате мира по футболу впервые за 28 лет.

