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Венгрия продолжает ужесточать миграционную политику
Сегодня парламент голосует по законопроекту «Остановить Сороса».
Власти убеждены, что фонд миллиардера финансирует компании, помогающие мигрантам перебраться в европейские страны. Среди главных пунктов законопроекта – уголовное наказание за поддержку нелегальной миграции. Накануне Венгрия ввела 25-процентный налог, платить который будут неправительственные организации, оказывающие помощь мигрантам.
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Сегодня парламент голосует по законопроекту «Остановить Сороса».
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