Wargaming привлекла музыканта Iron Maiden для продвижения игры

Wargaming привлекла солиста Iron Maiden Брюса Дикинсона к продвижению игры World of Warplanes: музыкант будет рассказывать о британских истребителях в игре. Кроме этого, компания объявила о разработке World of Warships для приставок PlayStation и Xbox.

Игру World of Warships: Legends для игровых консолей планируют выпустить в 2019 году, а подробности о ней расскажут на ежегодной конференции gamescom 2018 в августе. А уже в июле компания запустит ограниченный альфа-тест игры. Её разработкой занимаются создатели ПК-версии, которые базируются в Санкт-Перебургском офисе Wargaming.