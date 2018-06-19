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Wargaming привлекла музыканта Iron Maiden для продвижения игры
Wargaming
Игру World of Warships: Legends для игровых консолей планируют выпустить в 2019 году, а подробности о ней расскажут на ежегодной конференции gamescom 2018 в августе. А уже в июле компания запустит ограниченный альфа-тест игры. Её разработкой занимаются создатели ПК-версии, которые базируются в Санкт-Перебургском офисе Wargaming.
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