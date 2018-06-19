Заказываем пиццу на дом: обзор служб доставки в Бресте

На пороге неожиданно возникли гости? Вы решили сэкономить время на готовке обеда или ужина? Не взяли обед с собой и решили в складчину с коллегой заказать пиццу? Предлагаем обзор некоторых служб и заведений, которыми осуществляется доставка пиццы в Бресте .

«Наша пицца» — простое решение для выбора



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Время работы: с 10 утра до 12 ночи. Доставка: 5 рублей, при заказе на 10 рублей и выше — бесплатно. Время ожидания заказа: 60 минут.

Заведение предлагает ароматную пиццу весом от 900 г до 1300 г. Составить блюдо по собственному рецепту нельзя, однако предложенное меню вполне может компенсировать это. Изюминки меню — «Цыпленок пармезан», «Прошутто», «Чикэн-Рэнч». Есть и классические позиции: «Паперони», «Ветчина и грибы», «Четыре сыра», для любителей необычного вкуса — «Мексиканская», «Гавайская».

Оплатить пиццу можно наличными курьеру или онлайн посредством банковской карты. Заведение подготовило клиентам различные специальные предложения, которые можно найти на сайте.

Пиццу обещают доставить в течение часа, но иногда подождать придется чуть дольше, что может быть связано с большим количеством заказов, сложной дорожной обстановкой и погодными условиями, праздничными днями, техническими причинами. Но волноваться не стоит: оператор предупредит о необходимости подождать.

«Глобал Пицца» / «Global Pizza» — настроение для каждого



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Время работы: каждый день с 11 до 22.30. Доставка: бесплатная при заказе на 10 рублей. Время ожидания: 40-60 минут.

Особенность заведения — название пиццы по наименованию стран. В блюдо добавлены ингредиенты, свойственные той или иной державе. Например, пицца «Германия» с колбасками и горчично-медовым соусом, «Украина» с грудинкой и маринованным огурчиком, «Испания» с бужениной, салями, грудинкой и маслинами, «Беларусь» с грудинкой и чесночным соусом, «Япония» с семгой и креветками. Размер блюд — 35-45 см в диаметре. Конечно, в меню найдутся и классические варианта блюда.

«СпартаПицца» — вкусное наслаждение



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Время работы: ежедневно с 11.00 до 23.30 ночи (доставка блюд длится до 01.30). Доставка: минимальная сумма для бесплатной доставки — 10 руб. Время ожидания заказа: 1 час.

На сайте заведения предлагается готовое меню пиццы, но также есть и онлайн-конструктор, позволяющий сделать идеальное блюдо по своему вкусу и добавить в него желаемые ингредиенты. Блюдо готовят на тонком и толстом тесте в 2-х размерах — 35 и 40 см. Если вы хотите заказать пиццу в Бресте с необычным вкусом, обратите внимание на «Жульен», «Сытную с беконом», «Домашнюю с грибами». Есть в меню блюдо и для вегетарианцев.

«Тук-тук» — необычайно вкусно



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Время работы: с 11 до 22.30 (с воскресенья по четверг), с 11.00 до 23.30 (в пятницу и субботу). Доставка: бесплатная при заказе на 10 рублей. Время ожидания заказа: 50-60 минут.

Заведение предлагает доставку блюд из кафе «Марио». В меню пиццы диаметром 30 и 40 см. Среди представленных позиций популярны «Диабло», «Маргарита», «Марио». Необычный вкус блюд «С клубникой и панчетой», «С клюквой и томленой свининой», «С семгой и маскарпоне» порадует гурманов. Также есть возможность заказать пиццу на черной основе, окрашенной чернилами каракатицы.

«ПаПи» / «PaPi» – изюминка во вкусе



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Время работы: ежедневно с 12 дня до 23.30. Доставка: при заказе на 10 рублей выполняется бесплатно. Время ожидания: 40-60 минут.

Размеры здешней выпечки — 30 и 50 см в диаметре. Меню понравится истинным гурманам. Обратите внимание на пиццу «С беконом, Дор Блю и грушей», «Маскарпоне и лососем».

Зная, где заказать пиццу в Бресте, вы можете наслаждаться итальянской кухней в любое время. Больше служб доставки пиццы вы найдете в каталоге TAM.BY .