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Заказываем пиццу на дом: обзор служб доставки в Бресте
На пороге неожиданно возникли гости? Вы решили сэкономить время на готовке обеда или ужина? Не взяли обед с собой и решили в складчину с коллегой заказать пиццу? Предлагаем обзор некоторых служб и заведений, которыми осуществляется
«Наша пицца» — простое решение для выбора
Заведение предлагает ароматную пиццу весом от 900 г до 1300 г. Составить блюдо по собственному рецепту нельзя, однако предложенное меню вполне может компенсировать это. Изюминки меню — «Цыпленок пармезан», «Прошутто», «Чикэн-Рэнч». Есть и классические позиции: «Паперони», «Ветчина и грибы», «Четыре сыра», для любителей необычного вкуса — «Мексиканская», «Гавайская».
Оплатить пиццу можно наличными курьеру или онлайн посредством банковской карты. Заведение подготовило клиентам различные специальные предложения, которые можно найти на сайте.
Пиццу обещают доставить в течение часа, но иногда подождать придется чуть дольше, что может быть связано с большим количеством заказов, сложной дорожной обстановкой и погодными условиями, праздничными днями, техническими причинами. Но волноваться не стоит: оператор предупредит о необходимости подождать.
«Глобал Пицца» / «Global Pizza» — настроение для каждого
Особенность заведения — название пиццы по наименованию стран. В блюдо добавлены ингредиенты, свойственные той или иной державе. Например, пицца «Германия» с колбасками и горчично-медовым соусом, «Украина» с грудинкой и маринованным огурчиком, «Испания» с бужениной, салями, грудинкой и маслинами, «Беларусь» с грудинкой и чесночным соусом, «Япония» с семгой и креветками. Размер блюд — 35-45 см в диаметре. Конечно, в меню найдутся и классические варианта блюда.
«СпартаПицца» — вкусное наслаждение
На сайте заведения предлагается готовое меню пиццы, но также есть и онлайн-конструктор, позволяющий сделать идеальное блюдо по своему вкусу и добавить в него желаемые ингредиенты. Блюдо готовят на тонком и толстом тесте в 2-х размерах — 35 и 40 см. Если вы хотите заказать пиццу в Бресте с необычным вкусом, обратите внимание на «Жульен», «Сытную с беконом», «Домашнюю с грибами». Есть в меню блюдо и для вегетарианцев.
«Тук-тук» — необычайно вкусно
Заведение предлагает доставку блюд из кафе «Марио». В меню пиццы диаметром 30 и 40 см. Среди представленных позиций популярны «Диабло», «Маргарита», «Марио». Необычный вкус блюд «С клубникой и панчетой», «С клюквой и томленой свининой», «С семгой и маскарпоне» порадует гурманов. Также есть возможность заказать пиццу на черной основе, окрашенной чернилами каракатицы.
«ПаПи» / «PaPi» – изюминка во вкусе
Размеры здешней выпечки — 30 и 50 см в диаметре. Меню понравится истинным гурманам. Обратите внимание на пиццу «С беконом, Дор Блю и грушей», «Маскарпоне и лососем».
Зная, где заказать пиццу в Бресте, вы можете наслаждаться итальянской кухней в любое время. Больше служб доставки пиццы вы найдете в каталоге
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На пороге неожиданно возникли гости? Вы решили сэкономить время на готовке обеда или ужина? Не взяли обед с собой и решили в складчину с коллегой заказать пиццу?
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