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Главная цель – сохранить ребенка в семье и семью для ребенка. Об этом и не только говорили на очередной встрече представителей Международного общественного объединения «Волюнтас»

20.06.2018 — Разное | Газета Праца  
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Стать самостоятельными и независимыми в жизни молодым людям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помогает центр деинституционализации и постинтернатного сопровождения, который уже несколько месяцев функционирует в районе.

Во время очередной встречи представителей Международного общественного объединения «Волюнтас» и участников проекта подвели промежуточные итоги работы.

Главная цель – сохранить ребенка в семье и семью для ребенка. Об этом и не только говорили на очередной встрече представителей Международного общественного объединения «Волюнтас»

Как было обозначено, за четыре месяца сделано немало. Оборудован кабинет, оснащенный компьютерной техникой с выходом в интернет, световым столом для песочной терапии, кресло-кубиком для оказания реабилитационной помощи… Сформирована база данных из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Молодые люди из данной целевой группы уже прошли анкетирование, что позволит выстроить план дальнейшей деятельности с каждым, включая различные групповые, индивидуальные занятия, обучающие семинары, тренинги, консультации психологов.

– Главная наша цель – сохранить ребенка в семье и семью для ребенка, – рассказала исполнительный директор МОО «Волюнтас» Галина Шварц. – Многие молодые люди скрывают свои жизненные трудности. Поэтому наша задача помочь увидеть имеющиеся проблемы и совместно найти пути их решения. На это будет направлен совместный труд специалистов отдела образования и центра социального обслуживания населения.

По мнению заместителя председателя райисполкома Сергея Лойко, для Зельвенщины такого рода проект имеет большую значимость. Ведь очень важно, чтобы каждый человек, независимо от статуса и положения, адаптировался в обществе и чувствовал себя полноценным гражданином.

– Надеемся, что наше сотрудничество будет многолетним и эффективным, – подчеркнул в свою очередь председатель МОО «Волюнтас» Франклин Джеймс Шварц. – Следующее заседание уже на межведомственном уровне пройдет в сентябре.

Подводя итог мероприятия, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Алла Сопикова отметила, что результат будет виден через время. Но открытие второго в области центра  деинституционализации и пост-интернатного сопровождения для молодых людей точно хорошая и полезная инициатива.

Диана БЕБЕХ

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