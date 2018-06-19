Разбогатели, а теперь берем кредиты. Чем это угрожает банкам?

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Домашние хозяйства стали богаче

Финансовое состояние домашних хозяйств в 2017 году по сравнению с 2016 годом улучшилось, отмечается в обозрении. Доходы белорусов выросли.

В то же время и долговая нагрузка на домашние хозяйства стала больше.

Во втором полугодии 2017 года наблюдалась активизация роста кредитования населения на потребительские нужды. Кредитная задолженность белорусов перед банками в реальном исчислении выросла в минувшем году на 20,7%. Для сравнения: за 2016 год, наоборот, кредитная задолженность снизилась на 5,9%.

«Рост кредитования физических лиц был обусловлен восстановлением реальных доходов населения после почти двухлетней рецессии и реализацией отложенного спроса, а также ускоренным снижение процентных ставок на рублевом рынке», – отмечается в обозрении Нацбанка.

Прибыль банков выросла на 5,1%

В 2017 году белорусские банки получили 1,1 млрд рублей прибыли – это цифра до уплаты налогов. По сравнению с 2016 годом прибыль увеличилась на 0,05 млрд. рублей, или на 5,1 %. Прибыль банковского сектора после уплаты налогов на 1 января 2018 г. составила 886,7 млн. рублей.

Самым значимым риском, который оказал негативное влияние на устойчивость банковского сектора, стал кредитный риск. В первую очередь речь идет о кредитовании юрлиц.

«В части кредитования населения уровень рисков, связанных с неисполнением должниками своих обязательств, оставался незначительным», – констатируют авторы обозрения Национального банка.

На 1 января 2018 г. на корпоративный сектор приходилось 67,1 % активов, подверженных кредитному риску.

Согласно банковской статистике, кредиты, предоставленные обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, составили 59,6 % от всей кредитной задолженности банков; отрасли оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов – 17,2%; сельскому, лесному и рыбному хозяйству – 8,5%.

В 2017 белорусы в основном сдавали валюту

В минувшем году ситуация на внутреннем валютном рынке характеризовалась чистым предложением валюты. Валюту в основном сдавало население.

За 2017 год стоимость корзины иностранных валют увеличилась на 6%. Ослабление белорусского рубля к евро составило 15,2 % (до 2,3553 белорусского рубля за 1 евро), к российскому рублю – 5,7% (до 3,4279 белорусского рубля за 100 российских рублей), к доллару США – 0,7% (до 1,9727 белорусского рубля за 1 доллар США).

Вклады становятся востребованным финансовым инструментом

Белорусы более охотно открывают безотзывные вклады в национальной и иностранной валюте.

Срочные и условные рублевые вклады населения за 2017 год выросли на 390,2 млн. рублей, или на 13,2%.

«Отмечается улучшение структуры, сбалансированности депозитного рынка и повышение доли долгосрочных рублевых вкладов (депозитов) за счет более привлекательных условий по ним, что обеспечивает укрепление финансовой стабильности», – констатируется в аналитическом обозрении Нацбанка.