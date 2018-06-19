Россиянин помогал гражданам Шри-Ланки без документов добраться в Евросоюз

Нелегалы используют самые разные пути. На белорусско-литовской границе остановили автопоезд, в котором ехали пассажиры без документов.

Троим гражданам Шри-Ланки добраться в Евросоюз помогал россиянин. На машине – тоже были российские номера. По словам оперативников, этот канал транзитной миграции отслеживался. В операции участвовали российские и белорусские спецслужбы. Сейчас устанавливают всех участников незаконного бизнеса.