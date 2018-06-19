Минские власти задумались о сохранении зеленых территорий. С 26 июня начинается общественное обсуждение проекта

В «Минскградо» говорят, что решили прислушаться к минчанам в отношении парков, скверов и других зеленых зон. Оказывается, власти наконец заметили, что в этом назрела необходимость. Горожане (но не все) смогут принять участие в общественном обсуждении экологического доклада по оценке объекта «Схема озелененных территорий общего пользования, в том числе объектов озеленения, подлежащих охране в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», пишет «Минск-Новости». Это сообщили в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

На сайтах районных администраций с 26 июня по 25 июля будут выставлены для ознакомления экологические доклады. С 26 июня по 10 июля можно обратиться в районные администрации с просьбой о необходимости проведения собрания по обсуждению экологического доклада. Вот только эта привилегия не для всех. «Обратиться в администрацию с такой просьбой имеет право юридическое либо физическое лицо, проживающее на территории рассматриваемого объекта либо в зоне его воздействия», – уточнили в «Минскградо». Фактически, обсуждение вопросов, которые важны для каждого горожанина, решили ограничить лишь «избранными». Кроме этого, пока что не совсем понятно, как этот новый документ повлияет на нынешнее состояние и запланированные вырубки – и на что тут повлияет общественное обсуждение.

Что скрывается за названием

В «Минскградо» недавно разработали абсолютно новый документ, в котором обозначены четкие границы скверов, парков, бульваров и прочих зеленых зон. Такой набор есть для каждого административного района. «В градостроительных проектах детального планирования территорий (ПДП) мы обязательно наносим так называемые красные линии, отделяющие улично-дорожную сеть и зоны прохождения инженерных коммуникаций от застраиваемых территорий, – пояснили в «Минскградо». – Назрела необходимость в нанесении и зеленых линий – границ озелененных территорий общего пользования, в первую очередь тех, которые подлежат специальной охране – это парки, скверы, бульвары. Поэтому разработка вышеупомянутых схем была записана в последней редакции генплана Минска как первоочередное мероприятие».

Зачем этот документ

Намерения у этого начинания очень правильные – не допустить строить на зеленых территориях без достаточных на то оснований. Строить в ландшафтно-рекреационных зонах общего пользования, в принципе, можно, но не все. Например, здание общепита там ограничивается размерами – возвести такое же, как на обычных территориях, не получится. Но, главное, чтобы эти «зеленые линии» действительно работали, а не передвигались по желанию застройщика.

После общественного обсуждения экологических докладов по схеме озелененных территорий эти проекты отправят на утверждение в Минприроды и Главгосстройэкспертизу, а затем – в Мингорисполком. Как только документ утвердят, специалисты будут обязаны вносить зеленые линии при разработке ПДП.