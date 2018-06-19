В Индии мыши, поселившиеся в банкомате, сгрызли 17 тысяч долларов

В индийском городе Тинсукия грызуны пробрались в банкомат и съели 1,2 миллиона рупий, что в эквиваленте 17 тысяч долларов.

Банкомат, который принадлежит частной охранной компании, перестал работать ещё в мае. Но проверить неисправный аппарат решили только спустя несколько недель. Выяснилось, что причиной поломки стали грызуны. Мыши съели 1,2 миллиона рупий. Всего в банкомете было около 3 миллионов рупий. Обстоятельства дела передали в полицию, идет расследование.