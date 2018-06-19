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В Индонезии не прекращаются поиски пассажиров затонувшего парома
Пропавшими без вести считаются 180 человек.
Судно перевернулось на озере Тоба. По предварительной информации, паром работал без лицензии на перевозку пассажиров. Людей на борту было почти вдвое больше положенного. На данный момент известно о двух погибших, 18 удалось спасти. Поиски осложняют плохие погодные условия.
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Пропавшими без вести считаются 180 человек.
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