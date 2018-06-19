«Большой привет всем тем, кто в нас не верил». Реакция футболистов сборной России на выход в плей-офф ЧМ-2018

Новости России. Сборная России впервые вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Это стало настоящим подарком для миллионов болельщиков. Благодаря двум триумфальным победам над Саудовской Аравией и Египтом, сборная получила шанс выйти в плей-офф.

Напомним, 19 июня российские футболисты одолели египтян со счетом 3:1.

Фотофакт. Что происходило в раздевалке сборной России после победы над Египтом на ЧМ

Мы собрали реакцию футболистов национальной сборной России после победы команды.

Артем Дзюба

Спортсмен стал автором третьего гола в ворота сборной Египта.





«Всех с исторической победой!!!!!!». Футболист также показал мемы, которые сделали болельщики после матча.

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Денис Черышев

Он был признан игроком матча в двух первых встречах – с Саудовской Аравией и Египтом.

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Марио Фернандес





Федор Смолов





Роман Зобнин





Илья Кутепов





Алан Дзагоев



