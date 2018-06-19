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«Большой привет всем тем, кто в нас не верил». Реакция футболистов сборной России на выход в плей-офф ЧМ-2018
Новости России. Сборная России впервые вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.
Это стало настоящим подарком для миллионов болельщиков. Благодаря двум триумфальным победам над Саудовской Аравией и Египтом, сборная получила шанс выйти в плей-офф.
Напомним, 19 июня российские футболисты
Мы собрали реакцию футболистов национальной сборной России после победы команды.
Артем Дзюба
Спортсмен стал автором третьего гола в ворота сборной Египта.
«Всех с исторической победой!!!!!!». Футболист также показал мемы, которые сделали болельщики после матча.
Денис Черышев
Он был признан игроком матча в двух первых встречах – с Саудовской Аравией и Египтом.
Марио Фернандес
Федор Смолов
Роман Зобнин
Илья Кутепов
Алан Дзагоев
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«Большой привет всем тем, кто в нас не верил». Реакция футболистов сборной России на выход в плей-офф ЧМ-2018
Новости России. Сборная России впервые вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Это стало настоящим подарком для миллионов болельщиков. Благодаря двум...
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