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Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»

20.06.2018 13:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. За год до начала II Европейских игр, которые пройдут в Минске, белорусская дирекция по подготовке мультифорума успешно закрыла все функциональные направления, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»

Теперь их следующим шагом будет создание операционных команд на 12-ти спортивных объектах. Они готовятся быть задействованными на предстоящих Играх.

Также дирекция нацелилась выйти за пределы страны в информационном аспекте – через рекламу: активно знакомить всю Европу как с предстоящим форумом, так и с Беларусью в целом.

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»

Георгий Катулин, директор Фонда «Дирекция II Европейских игр-2019»:
Реклама Игр внутри Беларуси достаточно широко развернута. Мы присутствуем практически везде – не только в Минске, но и в Республике.

Наша задача – шагнуть за пределы Республики Беларусь. И за этот год активную рекламу провести в Европе, чтобы как можно больше жителей европейского континента посетили нашу страну, узнали о наших достижениях, о нашей культуре и с удовольствием захотели приезжать еще и еще.

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»

Координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов во главе с председателем Спиросом Капралосом остались довольны подготовкой нашей столицы. Эксперты отмечают профессиональный уровень команды организаторов и их комплексные подходы в исполнении поставленных задач. К тому же, гости считают, что предстоящий мультифорум станет ярким и незабываемым иоткроет нашей стране новые туристические горизонты на европейском континенте.

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»

Златко Матеша, заместитель председателя координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов:
Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу, рассказать о ней как о державе не только спортивной, но и как о потенциальной туристической стране.

Я не просто уверен, я уже сейчас готов подписаться под заявлением, что II Европейские игры в Минске будут иметь огромный успех.

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. За год до начала II Европейских игр, которые пройдут в Минске, белорусская дирекция по подготовке мультифорума успешно закрыла все функциональные...
 
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