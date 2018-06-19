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Женщина доказала, что ей насчитали лишние таможенные пошлины за посылку. Как ей это удалось

20.06.2018 13:27 — Разное | Tut.by  
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В редакцию TUT.BY прислала письмо гродненка Нелли. Она рассказала, что по скидке заказала из Китая лампу для маникюра. Аппарат стоил 24,96 доллара, что меньше положенного лимита на посылки. Однако на таможне товар вскрыли, оценили его дороже, после чего заставили оплатить пошлину и почтовый сбор. Женщина обратилась в таможню с просьбой пересмотреть решение и вернуть ей деньги.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Я купила товар за 24,96 доллара, что подтверждается инвойсом продавца и скриншотом заказа. Работники таможни ошибочно оценили товар дороже, после чего была насчитана таможенная пошлина. Прошу пересмотреть оценку и отменить пошлину, так как сумма за него не облагается налогом», — говорится в обращении женщины.

В таможне объясняют — инспектор решил, что заявленные сведения о стоимости товара могут быть недостоверными. В таможенной декларации было указано, что цена лампы — 10 долларов, а вес — 965 граммов. Вскрыв отправление, эксперты установили, что стоимость товара существенно превышает заявленную, и определили новую цену — 31,82 доллара. Эта сумма уже заметно превышала беспошлинные лимиты, за посылку насчитали таможенные платежи.

— На практике имеют место случаи, когда продавец и покупатель заранее договариваются об умышленном занижении стоимости, чтобы избежать уплаты таможенных платежей, - поясняют таможенники. - Также попадаются недобросовестные продавцы, указывающие неверную стоимость товара. Как следствие, таможенные органы используют, в том числе, сведения, указанные в каталогах и на сайтах иностранных организаций, осуществляющих розничную продажу аналогичных товаров, с учетом сведений, представленных физическим лицом.

На основании информации, которую женщина предоставила в Минскую региональную таможню, было принято решение о пересмотре цены и пересчете таможенных платежей.

— В результате таможня признала подтвержденной заявленную покупателем стоимость товара, которая с учетом скидки продавца составила 24,96 доллара.

В таможне предупреждают, что избежать данной ситуации можно, заранее обратившись к отправителю (продавцу) товара с просьбой верно указывать стоимость на оболочке отправления. Если покупатель не согласен с начисленными таможенными платежами, он вправе отказаться от получения отправления.

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В редакцию TUT.BY прислала письмо гродненка Нелли. Она рассказала, что по скидке заказала из Китая лампу для маникюра. Аппарат стоил 24,96 доллара, что меньше...
 
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