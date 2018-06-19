Белорусские клубы узнали соперников на старте квалификации Лиги Европы

Белорусские клубы во время жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне узнали соперников на старте квалификации Лиги Европы-2018/19.

Минское «Динамо» и «Шахтер» начнут отборочный турнир с 1-го раунда.

Соперником минских динамовцев станет ирландский «Дерри Сити», «Шахтер» за выход во 2-й круг квалификации поспорит с клубом «Коннах Куэй Номадс» из Уэльса.

Первые поединки 1-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 12 июля, а ответные — 19 июля. Оба белорусских клуба начнут двухматчевые дуэли в гостях.

Обладатель Кубка Беларуси брестское «Динамо» начнет квалификацию Лиги Европы сразу со 2-го раунда, его жеребьевка начнется в 15.00.