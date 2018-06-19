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Беларусь все-таки будет строить миграционные центры
Реализация проекта по строительству в Беларуси миграционных центров начнется в ближайшее время, сообщил заместитель начальника департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Александр Татура на пресс-конференции в среду в Минске.
"Этот проект уже практически прошел все процедуры внутригосударственного согласования и регистрации в Беларуси. В ближайшее время планируется приступить к его реализации", - цитирует
По его информации, проект затронет ряд уже действующих мест по содержанию беженцев – они будут модернизированы для создания дополнительных мест и более благоприятных условий. Кроме того, будут созданы новые места для нелегальных мигрантов, которые подлежат выдворению за пределы Беларуси.
Как сообщалось, Европейская комиссия выделит Беларуси 7 млн евро для реализации проекта международной технической помощи "Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов".
Одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан. Ранее сообщалось, что центры будут созданы в Витебске, Гомеле и Лиде. Главное в этом слово «временные» – содержание незаконных мигрантов планируется только в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией. Сейчас в Беларуси таких объектов нет вообще и нелегалов содержат в изоляторах.
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Реализация проекта по строительству в Беларуси миграционных центров начнется в ближайшее время, сообщил заместитель начальника департамента по гражданству и...
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