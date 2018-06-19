Беларусь все-таки будет строить миграционные центры

Интерфакс представителя МВД. "Этот проект уже практически прошел все процедуры внутригосударственного согласования и регистрации в Беларуси. В ближайшее время планируется приступить к его реализации", - цитируетпредставителя МВД.





По его информации, проект затронет ряд уже действующих мест по содержанию беженцев – они будут модернизированы для создания дополнительных мест и более благоприятных условий. Кроме того, будут созданы новые места для нелегальных мигрантов, которые подлежат выдворению за пределы Беларуси.





Как сообщалось, Европейская комиссия выделит Беларуси 7 млн евро для реализации проекта международной технической помощи "Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов".



