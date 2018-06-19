Президент Литвы предупредила об угрозе российского вторжения

Грибаускайте напомнила, что российские войска, сосредоточенные у европейских границ, по численности в 10 раз превосходят находящиеся там силы НАТО.





"Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не будет нападать на нас. Мы должны быть готовы психически, политически, технологически, сердцем и душой", - подчеркнула президент.





По словам Грибаускайте, молодое поколение литовцев готово защитить свою страну от любого противника. Она выразила сожаление, что этого не произошло в 1940 году во время советской оккупации Литвы.









В 2014 году Грибаускайте в интервью телеканалу LRT назвала Россию террористическим государством.





"Украина сегодня борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если террористическое государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то агрессия может распространиться по Европе и дальше", - сказала она.



