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Президент Литвы предупредила об угрозе российского вторжения

20.06.2018 13:15 — Разное | Партизан  
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Россия может вторгнуться в Литву, если страна не будет постоянно готова к обороне. Об этом президент Литвы Даля Грибаускайте заявила в интервью Spiegel Online.

Грибаускайте напомнила, что российские войска, сосредоточенные у европейских границ, по численности в 10 раз превосходят находящиеся там силы НАТО.

"Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не будет нападать на нас. Мы должны быть готовы психически, политически, технологически, сердцем и душой", - подчеркнула президент. 

По словам Грибаускайте, молодое поколение литовцев готово защитить свою страну от любого противника. Она выразила сожаление, что этого не произошло в 1940 году во время советской оккупации Литвы.


В 2014 году Грибаускайте в интервью телеканалу LRT назвала Россию террористическим государством. 

"Украина сегодня борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если террористическое государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то агрессия может распространиться по Европе и дальше", - сказала она. 

В ответ в российском МИДе заявили, что высказывания Грибаускайте превосходят "наиболее экстремистские заявления национал-радикалов в Киеве", пишет grani-ru

 
 
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Россия может вторгнуться в Литву, если страна не будет постоянно готова к обороне. Об этом президент Литвы Даля Грибаускайте заявила в интервью Spiegel Online.
 
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