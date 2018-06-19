На Брестчине досрочно начинают жатву - засуха

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, недостаток влаги повлиял на формирование урожая сельхозкультур в Беларуси.





«Поэтому мы собрались вместе с представителями нашей науки, чтобы принять правильные управленческие решения, меры по пересеву сельхозкультур, заготовке травяных кормов, сохранению урожая. Кроме того, нужно предусмотреть закупку дополнительных азотных удобрений, приобретение необходимого количества дизельного топлива для пересева», — отметил министр.





По его словам, южная часть Беларуси уже должна готовиться к уборке озимого рапса, которую планируется начать через две недели. Однако на отдельных участках в Брестской области жатва уже идет.





Леонид Заяц поручил принять все меры для того, чтобы убрать сельхозкультуры на зерно, а наиболее поврежденные посевы — пересеять кормовыми культурами.





«Нужно как можно быстрее завершить работу по пересеву. В Беларуси есть достаточное количество семян, в особенности проса. Также есть рекомендация ученых использовать для пересева диплоидные сорта гречихи», — заявил министр.





По последним данным в Брестской области повреждено 52 тысячи га посевов, в том числе около 42 тысяч га зерновых, более 5 тысяч га кукурузы, 2,5 тысячи га льна, около 1 тысячи га рапса.





1reg.by Поврежденные посевы пересеваются пожнивными культурами, планируется пересеять еще около 20 тысяч га, пишет



