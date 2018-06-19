|
Ford и Volkswagen изучают возможность создания стратегического альянса
Концерны Ford и Volkswagen изучают возможность создания стратегического альянса, сообщает Autocar.
По данным издания, американский и немецкий автопроизводители планируют объединить усилия по разработке и выпуску новых моделей коммерческого транспорта. Заявлено, что стратегический альянс будет ограничиваться исследованиями и разработками.
Также в рамках сотрудничества Volkswagen Group, которая является ключевым игроком на рынках в Европе и Азии, а позиции Ford сильны в США, компании могут помочь друг другу в улучшении продаж там, где сейчас марки не столь успешны, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерны Ford и Volkswagen изучают возможность создания стратегического альянса, сообщает Autocar.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)