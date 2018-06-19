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Звезду "Бандитского Петербурга" нашли мертвым

20.06.2018 12:46 — Разное | Партизан  
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Тело 67-летнего актера обнаружили 20 июня в двухкомнатной квартире.

В Санкт-Петербурге скончался знаменитый грузинский актер Юрий Ароян. Тело 67-летнего актера обнаружили 20 июня в двухкомнатной квартире на втором этаже по улице Почтамптской, сообщает Nation News со ссылкой на источник.

Со слов соседей Ароян якобы в последнее время злоупотреблял алкоголем. Также в комнате нашли оружие.


По данным источника "Северной столицы" в правоохранительных органах, на теле внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.



Юрий Ароян родился 17 июля 1950 года в Грузии. Работал в различных театрах России, в том числе Санкт-Петербурге. Известен ролями в фильмах "Мой друг Иван Лапшин", "Господин оформитель", "Тихое следствие", а также в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности" и "Бандитский Петербург", пишет znaj.ua

 
 
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Тело 67-летнего актера обнаружили 20 июня в двухкомнатной квартире.
 
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