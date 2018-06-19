В Санкт-Петербурге скончался знаменитый грузинский актер Юрий Ароян. Тело 67-летнего актера обнаружили 20 июня в двухкомнатной квартире на втором этаже по улице Почтамптской, сообщает Nation News со ссылкой на источник.





Со слов соседей Ароян якобы в последнее время злоупотреблял алкоголем. Также в комнате нашли оружие.









По данным источника "Северной столицы" в правоохранительных органах, на теле внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.











