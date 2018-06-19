​Длина пальцев расскажет о характере ребёнка

Австрийские учёные выяснили, что длина пальцев может многое рассказать о характере ребёнка, в том числе, о склонности к агрессии и эгоизму.

Для эксперимента учёные из Венского университета взяли 45 детей в возрасте от шести до девяти лет. Исследователи изучили длину пальцев детей, а также собрали информацию об их лучших друзьях в школе. После этого добровольцев распределили на группы: в пары со сверстниками, друзьями и по одиночке.

Эксперты дали детям наклейки и предложили поделиться ими с компаньонами. Подарок также можно было оставить себе. Малыши, которые были в парах, делились гораздо охотнее. Кто именно, сверстники или друзья, были в команде, роли не играло. Добровольцы, у которых указательный палец был короче безымянного, оказались более эгоистичны и делиться категорически отказывались.

Ранее учёные выяснили, что если у ребёнка указательный палец короче безымянного, значит в утробе матери он подвергался сильному воздействию тестостерона, а это указывает на агрессивный характер.