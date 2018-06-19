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ОАО «Беларуськалий» стал лучшим экспортером 2017 года

20.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
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12 июня 2018 17:21 1113

ОАО "Беларуськалий" стал лучшим экспортером 2017 года

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: kali.by

ОАО «Беларуськалий» стало лучшим экспортером страны по итогам прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

ОАО «Беларуськалий» стал лучшим экспортером 2017 года

Стало известно, что за весь прошлый год белорусское предприятие отправило на экспорт 12,75 миллиона тонн изготовленного сырья. Данный показатель является лучшим, а также положительно влияет на экономическую ситуацию в стране.

ОАО «Беларуськалий» стал лучшим экспортером 2017 года

Чистая прибыль предприятия также находится на достойном уровне. Таким образом, в прошлом году чистая прибыль предприятия составила 890,5 миллиона рублей, совокупная – 1,1 миллиарда. Отмечается, что по сравнению с 2016 годом она увеличилась в 5 раз.

Источник: kali.by

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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12 июня 2018 17:21 1113 ОАО "Беларуськалий" стал лучшим экспортером 2017 года ...
 
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