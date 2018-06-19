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Районный выпускной бал — 2018 прошёл в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
20.06.2018 — Разное | Soligorsk News
10 июня 2018 23:29 10155
Районный выпускной бал - 2018 прошёл в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО)
Каждый год во всех школах в яркий июньский день после сложных экзаменов собираются добрые друзья: учителя и повзрослевшие ученики — выпускники школы и родители. Пришел день прощания со школой. С любовью и благодарностью ученики обращаются к любимым учителям, которые всегда ждут от воспитанников совершенства, внушают, что любая попытка преуспеть вознаграждается.
9 июня текущего года на центральной площади Солигорска состоялся районный выпускной бал, на который собрались свыше тысячи выпускников, сотни их родственников, а также классные руководители, директора школ.
Выпускной бал — один из самых долгожданных дней для старшеклассников. Готовиться к нему ребята начинают, пожалуй, ещё в начале учебного года. И если раньше главным было купить нарядный костюм или платье, то сейчас выпускной — пышное торжество с массой неповторимых моментов.
Открыл торжественный праздник, обращаясь с теплыми словами поздравления к выпускникам, заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Алексей Павлович СТРАПКО:
Затем началась церемония награждения лучших выпускников этого года. Золотые и серебряные медали юношам и девушкам, благодарственные письма родителям вручали заместитель председателя Солигорского райисполкома Алексей Павлович СТРАПКО и начальник отдела образования Солигорского райисполкома Игорь Александрович ЦЫБУЛЬКО. Из их рук выпускники-медалисты, их родители, руководители учреждений образования получили заслуженные награды.
104 учащихся района за отличную учёбу были награждены золотой медалью и 3 — серебряной. Многие учащиеся в течение года стали победителями различного уровня олимпиад, от городских до международных.
Праздничное настроение всем присутствующим дарили коллективы художественной самодеятельности школ г. Солигорска.
В завершение праздника в небо полетели воздушные шары с пожеланиями выпускников. Затем выпускные балы продолжились в школах города и района.
Кстати, в этом году впервые выпускной бал для многих учащихся сельских учреждений образования проходит в несколько ином формате. После торжеств на городской площади для выпускников районных учреждений образования вечер продолжился на базе Центра творчества детей и молодежи и завершится он традиционной встречей рассвета.
Автор статьи: Светлана ХМИЛЕВСКАЯ. Фото: Эдуард КИДЯЕВ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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10 июня 2018 23:29 10155 Районный выпускной бал - 2018 прошёл в Солигорске. БОЛЬШОЙ...
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