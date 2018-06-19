

Районный выпускной бал - 2018 прошёл в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. (+ВИДЕО) Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Каждый год во всех школах в яркий июньский день после сложных экзаменов собираются добрые друзья: учителя и повзрослевшие ученики — выпускники школы и родители. Пришел день прощания со школой. С любовью и благодарностью ученики обращаются к любимым учителям, которые всегда ждут от воспитанников совершенства, внушают, что любая попытка преуспеть вознаграждается.

9 июня текущего года на центральной площади Солигорска состоялся районный выпускной бал, на который собрались свыше тысячи выпускников, сотни их родственников, а также классные руководители, директора школ.



Сегодня для сотен солигорских одиннадцатиклассников наступает новый, важный этап. Они прощаются со школой, учителями, закрывая одну страницу и встречая новую главу книги жизни. Выпускной бал по традиции начался с праздничного шествия по городским улицам и завершился на центральной площади города, где обычно проходят главные торжества.



















Выпускной бал — один из самых долгожданных дней для старшеклассников. Готовиться к нему ребята начинают, пожалуй, ещё в начале учебного года. И если раньше главным было купить нарядный костюм или платье, то сейчас выпускной — пышное торжество с массой неповторимых моментов.

































Открыл торжественный праздник, обращаясь с теплыми словами поздравления к выпускникам, заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Алексей Павлович СТРАПКО:



– Для вас завершился самый важный и самый трогательный этап в жизни любого человека – школа, где вы не только получили знания, но и покорили первые вершины успеха, где рядом всегда были заботливые родители и мудрые учителя. Помните, что для нашей страны вы – самая главная забота и самая большая надежда. Будьте активными и целеустремленными. Не забывайте, что ваш жизненный путь начался на Солигорской земле, достойно прославляйте ее своими достижениями и трудом.



Алексей Павлович поблагодарил педагогов за преданность своему благородному призванию, родителей ребят – за их поддержку и понимание.



















Затем началась церемония награждения лучших выпускников этого года. Золотые и серебряные медали юношам и девушкам, благодарственные письма родителям вручали заместитель председателя Солигорского райисполкома Алексей Павлович СТРАПКО и начальник отдела образования Солигорского райисполкома Игорь Александрович ЦЫБУЛЬКО. Из их рук выпускники-медалисты, их родители, руководители учреждений образования получили заслуженные награды.









104 учащихся района за отличную учёбу были награждены золотой медалью и 3 — серебряной. Многие учащиеся в течение года стали победителями различного уровня олимпиад, от городских до международных.



Как сообщили в отделе образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома, в нынешнем году 11 классов закончили 859 учащихся, из которых 655- выпускники городских школ и гимназий. 102 выпускника окончили учебные заведения с золотой или серебряной медалью.











Праздничное настроение всем присутствующим дарили коллективы художественной самодеятельности школ г. Солигорска.



Огромное количество девушек в прекрасных нарядах, напоминающих принцесс из сказки, юношей — галантных кавалеров в строгих костюмах, радостных учителей и родителей, море цветов, улыбок, воздушные шары и только приятные эмоции. После состоялся флеш-моб.



В завершение праздника в небо полетели воздушные шары с пожеланиями выпускников. Затем выпускные балы продолжились в школах города и района.













Кстати, в этом году впервые выпускной бал для многих учащихся сельских учреждений образования проходит в несколько ином формате. После торжеств на городской площади для выпускников районных учреждений образования вечер продолжился на базе Центра творчества детей и молодежи и завершится он традиционной встречей рассвета.

Автор статьи: Светлана ХМИЛЕВСКАЯ. Фото: Эдуард КИДЯЕВ.