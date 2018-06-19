Porsche инвестирует в хорватского производителя электрических гиперкаров Rimac

Немецкая компания объявила о приобретении 10-процентного пакета акций хорватской фирмы Rimac, которая занимается разработкой и производством электрических компонентов и электрических спортивных автомобилей.



Фото: Rimac

Таким образом Porsche рассчитывает усилить свои позиции в области технологий электрической мобильности. «Мы видим хорошую перспективу в идеях и подходах Rimac и надеемся, что наше тесное техническое сотрудничество будет полезным для обеих компаний», — отметил член совета правления Porsche по финансам и IT Лутц Мешке.

Основатель Rimac, 30-летний Мате Римац, начал работать над своим первым проектом электрического спорткара в 2009 году в собственном гараже. К настоящему моменту на счету его фирмы уже два готовых проекта электрических гиперкаров, последний из которых — 2000-сильный C-Two , способный развить 412 км/ч, был представлен в марте этого года на автосалоне в Женеве. На одной зарядке купе способно проехать до 650 км (цикл NEDC), а система быстрой зарядки позволяет зарядить батарею на 80% за 30 минут.

Головной офис Rimac расположен в Загребе, в настоящее время штат компании, специализирующейся на разработке электрических силовых установок и технологиях высоковольтных батарей, насчитывает около 400 сотрудников. Филиал компании Greyp Bikes, основанный в 2013 году, занимается разработкой и производством электромотоциклов.