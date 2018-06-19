|
Porsche инвестирует в хорватского производителя электрических гиперкаров Rimac
Немецкая компания объявила о приобретении 10-процентного пакета акций хорватской фирмы Rimac, которая занимается разработкой и производством электрических компонентов и электрических спортивных автомобилей.
Таким образом Porsche рассчитывает усилить свои позиции в области технологий электрической мобильности. «Мы видим хорошую перспективу в идеях и подходах Rimac и надеемся, что наше тесное техническое сотрудничество будет полезным для обеих компаний», — отметил член совета правления Porsche по финансам и IT Лутц Мешке.
Основатель Rimac, 30-летний Мате Римац, начал работать над своим первым проектом электрического спорткара в 2009 году в собственном гараже. К настоящему моменту на счету его фирмы уже два готовых проекта электрических гиперкаров, последний из которых —
Головной офис Rimac расположен в Загребе, в настоящее время штат компании, специализирующейся на разработке электрических силовых установок и технологиях высоковольтных батарей, насчитывает около 400 сотрудников. Филиал компании Greyp Bikes, основанный в 2013 году, занимается разработкой и производством электромотоциклов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Porsche выкупила 10% акций хорватского производителя электрических гиперкаров Rimac. Таким образом немецкий концерн хочет усилить свои позиции в области...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)