В Ивацевичах девочку придавило гаражными воротами

Восьмилетнюю девочку придавило автоматическими воротами гаража в Ивацевичах, сообщили в Следственном комитете.

В гараже дома девочка нажала на кнопку закрытия ворот и хотела пройти под опускающимся роллетом. В какой-то момент ребёнок споткнулся и упал. Ворота опустились на шею девочки. Мать освободила дочь из-под гаражных ворот. Девочка госпитализирована в реанимационное отделение больницы.