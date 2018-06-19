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В Ивацевичах девочку придавило гаражными воротами
Восьмилетнюю девочку придавило автоматическими воротами гаража в Ивацевичах, сообщили в Следственном комитете.
В гараже дома девочка нажала на кнопку закрытия ворот и хотела пройти под опускающимся роллетом. В какой-то момент ребёнок споткнулся и упал. Ворота опустились на шею девочки. Мать освободила дочь из-под гаражных ворот. Девочка госпитализирована в реанимационное отделение больницы.
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Восьмилетнюю девочку придавило автоматическими воротами гаража в Ивацевичах, сообщили в Следственном комитете.
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