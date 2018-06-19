— Возможно ли осуществить горячее водоснабжение в трехэтажных многоквартирных домах микрорайона первого горпоселка?

О., житель г.п. Октябрьский.

Отвечает заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Октябрьского райисполкома Павел Лопачев:

— Централизованное подключение горячей воды возможно только при согласии и за счет жильцов тех домов, где она отсутствует. Для этого нужно написать заявление на имя организации-подрядчика, которая предварительно должна изготовить проектно-сметную документацию, а затем выполнить строительно-монтажные работы.