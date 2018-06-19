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Xiaomi представила маленький электробайк за 260 долларов

20.06.2018 14:38 — Разное | Tut.by  
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Xiaomi представила новый электрический велосипед Himo — компактный, стильный и при этом недорогой.


Благодаря алюминиевой раме Xiaomi Himo весит всего 16,7 кг. В центре находятся батареи, защищенные чехлами и другая электроника. Спереди и сзади установлены светодиодные фонари повышенной яркости. Колеса оснащены дисковыми тормозами.


Электрический мотор на 250 Вт находится в задней втулке. На одном заряде электровелосипед способен проехать 50 км. Полный заряд аккумулятора занимает 6,5 часов.


На складном руле электробайка установлен бортовой компьютер. На нем отображается полезная информация, включая скорость велосипеда, заряд батареи, расстояние и так далее. Справа находятся три функциональные клавиши управления. Панель получила защиту по стандарту IP54, поэтому не боится пыли и влаги.


Xiaomi Himo появится в продаже 30 июля 2018 года. Цена новинки составляет 260 долларов США.

 
 
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