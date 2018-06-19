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В Слуцке легковушка сбила велосипедистку. Женщина попала в больницу
20.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
49-летний водитель за рулём Audi выезжал с дворовой территории на главную дорогу и сбил велосипедистку.
Пострадавшую — 62-летнюю жительницу деревни Великое Журово — «скорая» увезла в травматологическое отделение Слуцкой ЦРБ.
ДТП произошло вчера, 19 июня, в 16.40 на улице Солигорской около дома № 10. Об этом сообщил «Кур'еру» Александр Станкевич, начальник ОГАИ Слуцкого РОВД.
По предварительным данным, водитель был трезвый.
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