ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы урожай радовал. Народные средства для лечения и подкормки огурцов

20.06.2018 14:44 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Чтобы урожай радовал. Народные средства для лечения и подкормки огурцов
Фото из открытых источников

Народные средства для лечения и подкормки огурцов условно можно разделить на три категории.  Одни действительно помогают, но только в определённых ситуациях (в основном в качестве профилактики или на ранних стадиях заболевания). При их использовании всегда есть риск упустить время и дождаться плохих последствий. Применение других домашних методов можно описать фразой «не догнать, так хоть согреться»: пользы от них нет, но и особого ущерба тоже. Существуют и откровенно вредные «народные рецепты».

Чтобы урожай радовал. Народные средства для лечения и подкормки огурцов
Урожай: когда и как собирать огурцы
Подробнее

Действенные домашние средства

Обезжиренное молоко или сыворотка с йодом – профилактика вирусных инфекций. Рецепт: 1 л молока, 5 капель йодной настойки и 10 л воды. Оставляет на листьях плёнку, которая мешает внедрению возбудителей болезней в ткани, а йод работает как антисептик. Опрыскивать через каждые семь дней в первой половине лета, повторить 5 раз.

Настой золы против настоящей мучнистой росы. Рецепт: 1 кг древесной золы залить 3,5 л горячей воды, настаивать 24 часа, процедить и опрыскивать. Осадок равномерно распределить по грядке. Средство эффективно только в самом начале развития болезни.

Листья одуванчика помогут от паутинного клеща. Рецепт: 400 г измельчённых свежих листьев одуванчика залить 10 л холодной воды, настоять 2 часа, процедить, опрыскивать. Применять только при локальном развитии вредителя.

Горчица или луковая шелуха избавят от тли. Рецепт: 200 г сухой горчицы или луковой шелухи залить 10 л холодной воды. Горчицу держать 2 суток, луковую шелуху – 4–5 дней. Процедить и опрыскивать растения.

Крапива накормит. Рецепт: крапиву или другие сорняки (строго без вызревших семян) измельчить, залить тёплой водой 1:1, на каждые 10 л смеси добавить 2 столовые ложки двойного суперфосфата. Через 2–3 дня развести водой (1:2–3), добавить на каждое ведро смеси по 0,5 стакана золы. Использовать для подкормок как хорошую альтернативу готовым удобрениям.

Чтобы урожай радовал. Народные средства для лечения и подкормки огурцов
Огород кормит. Как подзаработать на картошке и огурцах
Подробнее

Бессмысленные затеи

Дрожжи и хлебная «бражка». В последнее время Интернет заполнен советами по подкормке огурцов хлебопекарными дрожжами или квасоподобной жидкостью, для приготовления которой нужно истратить целую буханку хлеба. Между тем эффективность этих средств никто не доказал. Возможно, они помогают добавить в теплицу полезный для растений углекислый газ, но того же эффекта можно достичь и менее затратными способами (например, используя жидкое удобрение из сорняков или рассыпая под огурцами резаную солому).

Сода. Вредителям и болезням, от которых хотят спасти огурцы при помощи соды, от неё ни тепло ни холодно.

Чтобы урожай радовал. Народные средства для лечения и подкормки огурцов
Малосольные огурцы: три быстрых рецепта и хитрости приготовления
Подробнее

Вредные советы

Зелёнка. Рекомендация обрабатывать огурцы раствором аптечной бриллиантовой зелени для защиты от болезней не подкреплена ничем: ни теорией, ни практикой. Вопреки уверениям советчиков зелёнка не содержит меди, а как антисептик действует только очень короткое время (буквально несколько часов). Зато она токсичнее и дороже со­временных препаратов по защите растений.

Забавные секреты

Известно, что в Суздале, который долго был одной из «огуречных столиц» России, с огурцом было связано множество традиций. Суздальцы считали, что металл ранит землю, и копали её для этой культуры деревянными лопатами с металлическим ободом. Семена сеяли тайно, чтобы защитить посевы от дурного глаза. На грядке закапывали лапоть, «чтобы от огурцов отбоя не было».

Даже в наше время в разговорах огородниц старших поколений можно услышать весьма эксцентричные огуречные истории. Например, некоторые пожилые дамы утверждают, что сеять огурцы нужно только ночью при свете Луны, непременно облачившись в ночную рубашку и распустив волосы!

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огурцы любят все. Выращивают их почти на каждом участке. Чтобы урожай радовал количеством и качеством, воспользуйтесь подсказками от знатоков этой культуры. Даже...
 
Новости дня
Новости разные
 
В белорусской экстралиге разрешат выбрасывать на лед бейсболки после хет-триков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика