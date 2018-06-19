Чтобы урожай радовал. Народные средства для лечения и подкормки огурцов

Народные средства для лечения и подкормки огурцов условно можно разделить на три категории. Одни действительно помогают, но только в определённых ситуациях (в основном в качестве профилактики или на ранних стадиях заболевания). При их использовании всегда есть риск упустить время и дождаться плохих последствий. Применение других домашних методов можно описать фразой «не догнать, так хоть согреться»: пользы от них нет, но и особого ущерба тоже. Существуют и откровенно вредные «народные рецепты».



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Действенные домашние средства

Обезжиренное молоко или сыворотка с йодом – профилактика вирусных инфекций. Рецепт: 1 л молока, 5 капель йодной настойки и 10 л воды. Оставляет на листьях плёнку, которая мешает внедрению возбудителей болезней в ткани, а йод работает как антисептик. Опрыскивать через каждые семь дней в первой половине лета, повторить 5 раз.

Настой золы против настоящей мучнистой росы. Рецепт: 1 кг древесной золы залить 3,5 л горячей воды, настаивать 24 часа, процедить и опрыскивать. Осадок равномерно распределить по грядке. Средство эффективно только в самом начале развития болезни.

Листья одуванчика помогут от паутинного клеща. Рецепт: 400 г измельчённых свежих листьев одуванчика залить 10 л холодной воды, настоять 2 часа, процедить, опрыскивать. Применять только при локальном развитии вредителя.

Горчица или луковая шелуха избавят от тли. Рецепт: 200 г сухой горчицы или луковой шелухи залить 10 л холодной воды. Горчицу держать 2 суток, луковую шелуху – 4–5 дней. Процедить и опрыскивать растения.

Крапива накормит. Рецепт: крапиву или другие сорняки (строго без вызревших семян) измельчить, залить тёплой водой 1:1, на каждые 10 л смеси добавить 2 столовые ложки двойного суперфосфата. Через 2–3 дня развести водой (1:2–3), добавить на каждое ведро смеси по 0,5 стакана золы. Использовать для подкормок как хорошую альтернативу готовым удобрениям.



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Бессмысленные затеи

Дрожжи и хлебная «бражка». В последнее время Интернет заполнен советами по подкормке огурцов хлебопекарными дрожжами или квасоподобной жидкостью, для приготовления которой нужно истратить целую буханку хлеба. Между тем эффективность этих средств никто не доказал. Возможно, они помогают добавить в теплицу полезный для растений углекислый газ, но того же эффекта можно достичь и менее затратными способами (например, используя жидкое удобрение из сорняков или рассыпая под огурцами резаную солому).

Сода. Вредителям и болезням, от которых хотят спасти огурцы при помощи соды, от неё ни тепло ни холодно.



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Вредные советы

Зелёнка. Рекомендация обрабатывать огурцы раствором аптечной бриллиантовой зелени для защиты от болезней не подкреплена ничем: ни теорией, ни практикой. Вопреки уверениям советчиков зелёнка не содержит меди, а как антисептик действует только очень короткое время (буквально несколько часов). Зато она токсичнее и дороже со­временных препаратов по защите растений.

Забавные секреты

Известно, что в Суздале, который долго был одной из «огуречных столиц» России, с огурцом было связано множество традиций. Суздальцы считали, что металл ранит землю, и копали её для этой культуры деревянными лопатами с металлическим ободом. Семена сеяли тайно, чтобы защитить посевы от дурного глаза. На грядке закапывали лапоть, «чтобы от огурцов отбоя не было».

Даже в наше время в разговорах огородниц старших поколений можно услышать весьма эксцентричные огуречные истории. Например, некоторые пожилые дамы утверждают, что сеять огурцы нужно только ночью при свете Луны, непременно облачившись в ночную рубашку и распустив волосы!