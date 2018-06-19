Беларускалий берет кредит у российского банка на 100 млн евро





Российское ПАО «Совкомбанк» открывает кредитную линию белорусскому ОАО «Беларуськалий» (Солигорск, Минская область) на 100 млн евро на четыре года для финансирования текущей деятельности, сообщила пресс-служба Совкомбанка.

«Совкомбанк предоставит невозобновляемую кредитную линию Беларуськалию, одному из крупнейших производителей калийных минеральных удобрений в мире, общим объемом 100 млн евро на четыре года. В рамках подписанного соглашения кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности «Беларуськалия», включая приобретение основных средств, ремонт, модернизацию и строительно-монтажные работы», — говорится в сообщении, передаёт «Прайм пресс».

Заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов полагает, что кредитная линия простимулирует как локальный рост Беларуськалия, так и его дальнейшее развитие на глобальном рынке.

На первый взгляд заоблачная сумма кредитной линии не так и велика в масштабах калийного гиганта. Так, например, чистая прибыль Беларуськалия в 2017 году составила 1,1 млрд. рублей или порядка 550 млн долларов.

ОАО «Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений. Все 100% акций предприятия принадлежат государству. Предприятие функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей и включает четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения. Экспорт осуществляется через ОАО «Белорусская калийная компания». Продукция Беларуськалия экспортируется в 107 стран, его доля в мировом экспорте калийных удобрений составляет около 20%.

Совкомбанк занимает 16-е место в РФ по объему активов, которые по состоянию на 1 мая 2018 г составляют 759,5 млрд рос руб.