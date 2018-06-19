В целях предупреждения лобовых столкновений из-за нарушений правил обгона в период с 19 по 21 июня 2018 года Госавтоинспекция Минской области проводит акцию «Безопасный обгон».

Нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения, как правило, влечет за собой тяжелые последствия. А на загородных дорогах обгон в условиях больших скоростей часто даже самые опытные водители неправильно определяют время, необходимое для обгона, и расстояние, которое пройдет обгоняющий автомобиль.

За пять месяцев 2018 года в результате умышленного выезда на полосу встречного движения, обгона произошло 9 ДТП: погибли 4 человека, 15 получили травмы.

Анализ дорожно-транспортных происшествий свидетельствует о том, что причинами таких действий чаще всего становится невнимательность и недисциплинированность водителей.

Нарушителям правил обгона грозит штраф в размере от 49 до 245 рублей (от 2 до 10 базовых величин) с лишением права управления транспортным средством на срок до года или без лишения.

В ходе акции «Безопасный обгон» созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности по пресечению нарушений водителями правил обгона и маневрирования.



