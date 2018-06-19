Задержан подозреваемый в причастности ко взрыву в лондонском метро

Британские правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который может быть причастен ко взрыву на станции метро Southgate лондонской подземки. Об этом сообщает на своём официальном сайте транспортная полиция королевства.

Личность задержанного не раскрывается. Сообщается, что он живёт в лондонском районе Энфилд. В полиции отметили, что позже подозреваемый был освобождён, однако правоохранители продолжают вести расследование и изучают его возможную причастность к взрыву.

Напомним, взрыв в метро прогремел 19 июня. Пострадали пять человек. Ранее сообщалось, что причиной взрыва мог стать неисправный аккумулятор.