ДТП в Дрогичинском районе, в котором пострадал малолетний: возбуждено уголовное дело

По данным следствия, 16 июня 2018 года примерно в 19 часов 50 минут, житель Дрогичинского района, двигаясь на автомобиле «Фольксваген» по направлению от д. Брашевичи к д. Завелевье Дрогичинского района, совершил наезд на выбежавшего на проезжую часть трехлетнего пешехода .



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В результате происшествия малолетнему ребенку были причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких.

В отношении водителя Дрогичинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Следователями в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинская и автотехнические экспертизы. Причины и условия, способствовавшие происшествию, устанавливаются.

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк