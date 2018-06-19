 Спасатели помогают сохранить краснокнижных соколов в Бресте

С недавнего времени в г. Бресте, по адресу ул. Дубровская 12/2 поселилось семейство соколов Пустельги. На протяжении двух недель из-за нехватки места в гнезде птенцы постоянно выпадают. Известно, что первоначально птенцов в гнезде было пятеро.



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9 июня 2018 года (в субботу) жильцы обнаружили двух птенцов на земле: один из них был мёртв. Второй находился на траве и был в порядке. Жильцы начали искать службу, которая спасёт птенца.

После долгих поисков был найден телефон «Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды», в котором добрая женщина со словами:

- Как же не спасти такое чудо, - предоставила номер телефона «Аховы птушак» г. Бреста.

Брестское отделение «Аховы Птушак» согласилось оказать помощь в спасении птенца, и позже приехал орнитолог. Но нужно было как-то доставить птенца в гнездо, находящееся на крыше пятиэтажного дома.

Самостоятельно птенца доставить было невозможно, поэтому пришлось обратиться к сотрудникам МЧС. Вместе с орнитологом они посадили птенца в коробку и доставили его в гнездно, в котором птенец просидел около недели.

16 июня (суббота) птенец снова выпал, за ним присматривали жители дома, чтобы на него не напали коты. Позже был найден и второй птенец. Снова были снова вызваны сотрудники МЧС, которые опять благополучно доставили птенцов в свой дом. В гнезде осталось четверо маленьких соколят.

Ситуация повторилась 18 июня (в понедельник), но уже приехал другой орнитолог, который начал поиски птенца в кустах. У птенца было немного вывернуто крыло, возможно, это произошло в результате падения из гнезда. Птенец благодаря орнитологу и сотрудникам МЧС снова был доставлен в гнездо.

Последняя ситуация произошла 19 июня. Сначала был найден один сокол за водосточной трубой, но позже из гнезда упало еще двое птенцов, которые разместились «в обнимку» там же. Птенцы уже были сильно ослаблены. Сотрудники МЧС и на этот раз помогли - посадили птенцов в каску и доставили в гнездо.

Как известно, сокол Пустельга занесена в Красную Книгу Республики Беларусь, 3 категория охраны.

Меры охраны:

Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь с 1981 г. В Беларуси запрещен отстрел данного вида, разрушение гнезд и сбор яиц. Необходимо проведение работ по созданию лесополос среди сельхоз­угодий, сохранение и поддержание группировок в рекреационных и урбанизированных зонах, в том числе с помощью установки искусственных гнездовий, пропаганда охраны вида среди сельского населения и охотников, выявление мест колониальных поселений вида и создание там заказников.

Большое спасибо всем неравнодушным людям и сотрудникам МЧС города Бреста, которые помогают не потерять наших пернатых друзей.



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фото - Лариса Грисевич

На фото - ситуация в другом дворе города Бреста, по ул. Суворова. Буквально вчера один из соколов был найден сидящим на автомобиле. Его осторожно переместили в безопасное место. А вот и онлайн-трансляция из гнезда сокола:

Видео - интернет-провайдер Elnet Brest