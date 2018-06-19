Автоматы со сладостями без упаковки: правила торговли нарушены

Дмитрий обратился в редакцию «БВ»: «В магазинах Бреста стоят автоматы, предлагающие жевательные резинки, мячики-попрыгунчики и другие мелочи. Недавно дочка попросила купить ей жвачку. Я опустил монету, и автомат выдал через небольшую ячейку жевательную резинку, правда, без упаковки. Ребёнок не сумел ее поймать, и она покатилась по полу. Разве это не противоречит гигиеническим нормам?»



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56567.php

Читать полностью в источнике с фото:





Отправив обращение Дмитрия в управление торговли и услуг Брестского горисполкома, мы получили следующий ответ: «В соответствии с Законом № 128-3 «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» разносная торговля осуществляется вне стационарных торговых объектов с использованием передвижных средств, которые представляют собой специальные приспособления: торговые автоматы, тележки, лотки, корзины и так далее. Согласно Правилам продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утверждённым постановлением Совета Министров № 703, при разносной торговле запрещается продажа продовольственных товаров, за исключением мороженого, безалкогольных напитков, соков, пива, кондитерских и хлебобулочных изделий в упаковке производителя, овощей, фруктов и бахчевых культур, живой рыбы.



Поэтому субъекты хозяйствования, реализующие жевательные резинки или конфеты без потребительской упаковки через автоматы, нарушают Правила торговли. За это предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа до десяти базовых величин. Также направлены запросы в торговые сети о предоставлении информации об арендаторах, заключивших договор на установку торговых автоматов. В отношении установленных в ходе рассмотрения данного обращения субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю с помощью автоматов с нарушением Правил торговли, управлением торговли и услуг будет начат административный процесс».