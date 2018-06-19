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Автоматы со сладостями без упаковки: правила торговли нарушены

20.06.2018 15:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Дмитрий обратился в редакцию «БВ»: «В магазинах Бреста стоят автоматы, предлагающие жевательные резинки, мячики-попрыгунчики и другие мелочи. Недавно дочка попросила купить ей жвачку. Я опустил монету, и автомат выдал через небольшую ячейку жевательную резинку, правда, без упаковки. Ребёнок не сумел ее поймать, и она покатилась по полу. Разве это не противоречит гигиеническим нормам?»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56567.php

Автоматы со сладостями без упаковки: правила торговли нарушены

Отправив обращение Дмитрия в управление торговли и услуг Брестского горисполкома, мы получили следующий ответ: «В соответствии с Законом № 128-3 «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» разносная торговля осуществляется вне стационарных торговых объектов с использованием передвижных средств, которые представляют собой специальные приспособления: торговые автоматы, тележки, лотки, корзины и так далее. Согласно Правилам продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утверждённым постановлением Совета Министров № 703, при разносной торговле запрещается продажа продовольственных товаров, за исключением мороженого, безалкогольных напитков, соков, пива, кондитерских и хлебобулочных изделий в упаковке производителя, овощей, фруктов и бахчевых культур, живой рыбы. 

Поэтому субъекты хозяйствования, реализующие жевательные резинки или конфеты без потребительской упаковки через автоматы, нарушают Правила торговли. За это предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа до десяти базовых величин. Также направлены запросы в торговые сети о предоставлении информации об арендаторах, заключивших договор на установку торговых автоматов. В отношении установленных в ходе рассмотрения данного обращения субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю с помощью автоматов с нарушением Правил торговли, управлением торговли и услуг будет начат административный процесс».

 
Теги: Брест
 
 
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Дмитрий обратился в редакцию «БВ»: «В магазинах Бреста стоят автоматы, предлагающие жевательные резинки, мячики-попрыгунчики и другие мелочи. Недавно дочка...
 
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