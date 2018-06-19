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Автоматы со сладостями без упаковки: правила торговли нарушены
20.06.2018 15:10 — Разное | Виртуальный Брест
Дмитрий обратился в редакцию «БВ»: «В магазинах Бреста стоят автоматы, предлагающие жевательные резинки, мячики-попрыгунчики и другие мелочи. Недавно дочка попросила купить ей жвачку. Я опустил монету, и автомат выдал через небольшую ячейку жевательную резинку, правда, без упаковки. Ребёнок не сумел ее поймать, и она покатилась по полу. Разве это не противоречит гигиеническим нормам?»
Отправив обращение Дмитрия в управление торговли и услуг Брестского горисполкома, мы получили следующий ответ: «В соответствии с Законом № 128-3 «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» разносная торговля осуществляется вне стационарных торговых объектов с использованием передвижных средств, которые представляют собой специальные приспособления: торговые автоматы, тележки, лотки, корзины и так далее. Согласно Правилам продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утверждённым постановлением Совета Министров № 703, при разносной торговле запрещается продажа продовольственных товаров, за исключением мороженого, безалкогольных напитков, соков, пива, кондитерских и хлебобулочных изделий в упаковке производителя, овощей, фруктов и бахчевых культур, живой рыбы.
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Дмитрий обратился в редакцию «БВ»: «В магазинах Бреста стоят автоматы, предлагающие жевательные резинки, мячики-попрыгунчики и другие мелочи. Недавно дочка...
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