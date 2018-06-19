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Сотрудники УБЭП УВД предотвратили растрату бюджетных денежных средств
20.06.2018 15:10 — Разное | Виртуальный Брест
Сотрудниками УБЭП УВД проведена проверка законности и обоснованности закупки заказчиком дорогостоящего оборудования на одном из реконструируемых объектах в г.Бресте.
Сотрудниками УБЭП УВД с сентября 2017 г. по апрель 2018 г. при осуществлении контроля за эффективным расходованием бюджетных средств на объектах 1000-летия города Бреста проведена проверка законности и обоснованности закупки заказчиком дорогостоящего оборудования на одном из реконструируемых объектах в г.Бресте.
Установлено, что при осуществлении процедуры государственной закупки специализированного оборудования проектом предусмотрена закупка и монтаж большого перечня дорогостоящего оборудования механики, звукового и светового оборудования с учетом внесения в разделы проекта субподрядчиком одной из столичных ООО конкретных параметров и наименования оборудования.
Как отметил заместитель начальника УБЭП УВД подполковник милиции Олег Прусевич, сотрудники УБЭП УВД проинформировали заказчика о том, что субпроектировщиком в проекте указаны технические характеристики и цена конкретного производителя оборудования, а именно одной из фирм Российской Федерации.
При получении данной информации, заказчиком создана экспертная комиссия, в результате чего не допущено включение в техническое задание заведомо усложненных технических решений и требований, искусственно ограничивающих участников закупок, при этом приоритет отдан изготовителям.
В результате при проведении процедуры государственной закупки в конкурсе приняли участие производители оборудования, чем была обеспечена добросовестная конкуренция, как результат данной работы экономия бюджетных средств составила один миллион рублей.
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Сотрудниками УБЭП УВД проведена проверка законности и обоснованности закупки заказчиком дорогостоящего оборудования на одном из реконструируемых объектах в...
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