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В замке из английских легенд нашли 1300-летнюю надпись

20.06.2018 14:57 — Разное | Tut.by  
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На месте замка Тинтагель археологи обнаружили камень с латинскими и греческими символами. Об этом сообщила Комиссия по историческим зданиям и памятникам «Английское наследие».


Изображение: Emily Whitfield-Wicks / English Heritage

Сам камень — это кусок корнуоллского сланца размером около 60 сантиметров. Скорее всего, он служил подоконником в здании, расположенном в крупном поселении. Его обнаружили летом 2017 года в ходе работ в археологическом комплексе на месте замка Тинтагель. Возраст камня специалисты оценивают в 1300 лет, он относится к периоду Раннего Средневековья

На камне написаны римские и кельтские имена — Тит и Будик. Также есть латинские слова fili (сын) и viri duo (двое мужчин). Человек, который их оставил, явно был грамотным.


Изображение: Christopher Ison / English Heritage

Изображение: Tom Goskar / English Heritage

«Мы не можем точно знать, кто сделал эти надписи и зачем. Однако теперь мы знаем, что уже в VII веке в Тинтагеле были профессиональных книжники, знакомые с методами написания рукописей, — и это само по себе очень интересно», — сказал Уин Скатт, куратор «Английского наследия».

«Этот человек был знаком как со свободным шрифтом, используемым в документах, так и со строгим начертанием, которое использовали для священных книг того времени, — пишут специалисты. — Это еще один аргумент в пользу теории о том, что Тинтагель был королевским замком с христианской культурой и сетью связей от берегов Атлантики до восточного Средиземноморья».

Замок Тинтагель традиционно связывают с легендами о Короле Артуре. Здесь Артур появился на свет и отсюда Мерлин тайком увез младенца. Позже в Тинтагеле разворачивалось действие любовного треугольника: король Марк, его супруга Изольда и Тристан.

 
 
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Человек, который ее оставил, явно был грамотным.
 
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