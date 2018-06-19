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В замке из английских легенд нашли 1300-летнюю надпись
На месте замка Тинтагель археологи обнаружили камень с латинскими и греческими символами. Об этом
Сам камень — это кусок корнуоллского сланца размером около 60 сантиметров. Скорее всего, он служил подоконником в здании, расположенном в крупном поселении. Его обнаружили летом 2017 года в ходе работ в археологическом комплексе на месте замка Тинтагель. Возраст камня специалисты оценивают в 1300 лет, он относится к периоду Раннего Средневековья
На камне написаны римские и кельтские имена — Тит и Будик. Также есть латинские слова fili (сын) и viri duo (двое мужчин). Человек, который их оставил, явно был грамотным.
«Мы не можем точно знать, кто сделал эти надписи и зачем. Однако теперь мы знаем, что уже в VII веке в Тинтагеле были профессиональных книжники, знакомые с методами написания рукописей, — и это само по себе очень интересно», — сказал Уин Скатт, куратор «Английского наследия».
«Этот человек был знаком как со свободным шрифтом, используемым в документах, так и со строгим начертанием, которое использовали для священных книг того времени, — пишут специалисты. — Это еще один аргумент в пользу теории о том, что Тинтагель был королевским замком с христианской культурой и сетью связей от берегов Атлантики до восточного Средиземноморья».
Замок
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