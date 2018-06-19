Милиция ищет жертв витебского лжериелтора, который 3 года присваивал деньги от продажи жилья

Жителя Витебска обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и организации незаконной миграции, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова. По всей стране ищут его потенциальных жертв.

По версии следствия, 43-летний мужчина завладел 1-комнатной квартирой в Витебске. Он уговорил пожилую женщину, хозяйку жилья, составить завещание на имя ее сына, который тогда сидел в тюрьме. Затем, под предлогом оказания помощи в продаже недвижимости, заключил ряд договоров и продал квартиру за 18,5 тысячи долларов.

Когда из тюрьмы вернулся 63-летний сын хозяйки, гражданин России, то получил от продавца квартиры лишь 4 тысячи долларов. Остальные деньги «риелтор» забрал себе.

Бывший заключенный не мог приехать в Беларусь — его принудительно выслали из страны. Продавец квартиры знал об этом, тем не менее в ноябре 2016 года, когда 63-летний знакомый освободился из тюрьмы в России, поехал его встречать в Смоленскую область, а затем привез на личном автомобиле в Витебск и подыскал ему жилье в областном центре.

63-летнего мужчину обвиняют в нарушении срока запрета въезда в Беларусь. Он же признан потерпевшим по делу о мошеннической сделке по продаже квартире. А 43-летнего жителя Витебска обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и организации незаконной миграции.

При этом правоохранители подозревают, что у витебского лжериелтора была не одна жертва. В УВД региона сообщают , что мужчина предлагал свои услуги по продаже домов и квартир в течение 3 лет. Клиентам представлялся «профессиональным риелтором» и искал их не только в Витебске, а по всей Беларуси. От имени владельцев недвижимости заключал договоры, а потом присваивал деньги.

Фигурант дела находится в СИЗО. Заключен под стражу и 63-летний мужчина, которого обвиняют в нарушении срока запрета въезда в Беларусь.

Людей, пострадавших от деятельности мужчины на фото, просят обращаться в 7-е управление (по Витебской области) ГУБОПиК МВД по телефонам: 8 029 591-38-91, 8 0212 67-00-40, 8 0212 66-50-44 или 102.