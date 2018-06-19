Не торгуюсь! Фразы в объявлениях, которые сохранят нервы при продаже вещей

Если вы когда-нибудь продавали вещи на сайтах бесплатных объявлений, то наверняка сталкивались с тем, что некоторые покупатели часто задают одни и те же вопросы, которые не вызывают у вас ничего, кроме раздражения. Какую информацию лучше сразу указать в описании товара, чтобы избежать лишней головной боли и ненужных уточнений и найти того самого, единственного, а главное, реального покупателя, рассказывает "АиФ".

1. Никаких посылок

Ассортимент товаров столичных продавцов намного шире, чем в любом другом городе, поэтому вполне может быть, что на ваше платье позапрошлогодней коллекции Gucci позарится человек, проживающий за много тысяч километров от вас. Если хотите рискнуть (именно рискнуть, ведь подобную схему часто используют мошенники) либо просто зайти на любимую «Почту России» (мало ли, кто вас знает), то, конечно, у вас есть на это полное право. Во всех других вариантах лучше использовать фразу: «НЕ ПЕРЕСЫЛАЮ!» Восклицательный знак и капслок в данном случае приветствуются.

2. Нестандартный размер

Сайты продаж — это то место, благодаря которому в нашем мире появились не только стандартные параметры размера, например, обхват бедер, длина, обхват груди и т. д., но и масса других более изысканных величин. Потенциальные покупательницы (чаще всего это все-таки женщины) просят измерить самые разные параметры: «расстояние от правого плеча до левой тазобедренной кости», «длину по внешнему и внутреннему краю рукава», «ширину подмышки» и пр. Положить конец подобным просьбам может небольшая ремарка: «Вещи не измеряю, если заинтересованы, приезжайте на примерку». Боитесь потерять клиентов? Тогда просто сделайте стандартные замеры, не надо экзотики, этого вполне достаточно для того, кто реально захотел приобрести вещь и приехать на примерку.

3. Вам здесь не базар

Анонимность покупателей на сайтах продаж раскрывает в некоторых из них непреодолимую тягу к торгу. Любимое развлечение: урвать 100 рублей, а лучше — 150, хотя некоторые идут дальше и всерьез предлагают продавцу снизить цену в два или три раза. Иногда подобные просьбы оправданны, но чаще всего они не имеют никакого отношения к здравому смыслу. Пресечь вопросы о том, сколько вы готовы скинуть, сможет фраза: «Не торгуюсь».

4. Натуральный обмен

«Обмен не рассматриваю», — как бы вы ни хотели, но без этой детали лучше не публиковать объявление. В противном случае не избежать огромного количества желающих сбыть свои ненужные вещи: вы мне — новую мультиварку, я вам — свои поношенные сандалии. Если ваша задача получить реальные деньги, поставьте об этом в известность своих потенциальных покупателей.

5. Робкий покупатель

Некоторых покупателей отличает нерешительность. Им «нужно время подумать до понедельника, вторника и т. д.». Кто-то собирает целый семейный совет: «Хочу посовещаться с мужем, мамой, лучшей подругой, собакой и т. д.». Ждать, когда эти «сложнейшие» переговоры и думы закончатся, довольно глупо, особенно — если на горизонте есть другие желающие приобрести товар. Создавая объявление, лучше сразу укажите, что вы не бронируете вещи.

6. Звонить не велено, извольте писать

Если в течение рабочего дня вы слишком заняты и лишний раз не можете ответить на звонок, то лучше сразу написать, что предпочтительный для вас вид связи — сообщение. В случае если ситуация обратная и вы не готовы вступать в переписку с покупателем, подойдет так формулировка: «На сообщения отвечаю редко, лучше звоните».

7. В чем подвох?

При продаже хорошей вещи по не менее хорошей цене многие люди начинают искать подвох: «Оригинальные туфли Louboutin так дешево? Не может быть!» Во избежание ненужных вопросов не поленитесь указать причину продажи: подарили — не подошло, увеличился размер, поменялись вкусы и т. д.

8. Место встречи

Когда вы располагаете временем и расстаетесь с любимой вещью не по материальной нужде, а по любой другой причине, вполне можете четко обозначить локации для встречи: «примерка только у меня дома», «встречаюсь только в центре», «только на оранжевой ветке» и т. д. С одной стороны, ваше нежелание поработать курьером на самого себя может отсечь часть покупателей, но опять же, если человеку «ну очень нужен» именно ваш товар, то можете не переживать: он найдет время, чтобы приехать за ним хоть с другого конца города.

Зимний инвентарь, бытовая техника и игры — выгодные покупки начала лета Подробнее

9. Продам без вашей помощи

Продавая квартиру или машину, не забудьте написать: «Агентства и салоны прошу не беспокоить». Посредников зачастую оказывается гораздо больше, чем реальных покупателей. Таковы реалии.