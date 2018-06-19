Жан-Клод Юнкер созывает экстренную встречу ЕС по миграции

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о созыве в Брюсселе неформальной встречи лидеров ЕС по вопросам миграции.

«Я созываю неформальную рабочую встречу по миграции и проблемам убежища в Брюсселе в воскресенье, чтобы проработать эти вопросы с рядом глав государств и правительств, заинтересованных в поиске европейских решений в преддверии саммита ЕС», – написал он в Twitter.

Плановый саммит состоится 28-29 июня. На нём европейские лидеры обсудят реформу системы приёма мигрантов. Пойдёт речь о создании в сопредельных странах центров по приёму кандидатов на получение убежища в ЕС.