​Мальчик спрятался в стиральной машине, но выбраться не смог

Трёхлетний мальчик спрятался от своей пятилетней сестры в стиральной машине, и дверца машины захлопнулась, сообщают информагенства.

В польском городе Слупске в Поморском воеводстве во время игры детей в прятки произошла трагедия. Девочка не смогла найти своего брата и попросила помощи у родителей. Они в это время прилегли отдохнуть. Отец нашёл мальчика за закрытой дверцей стиральной машины, но тот уже был в критическом состоянии. Ребёнка доставили в больницу.

Медики пытались реанимировать его в течение нескольких часов, но спасти его не удалось.

Как долго мальчик провёл в закрытой стиральной машине, неизвестно. Прокуратура начала расследование.

Сообщается также, что родители ребёнка были трезвы.