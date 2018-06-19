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velcom закрывает услугу "беспарольного" Wi-Fi

20.06.2018 15:11 — Разное | Tut.by  
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Оператор velcom приостанавливает оказание услуги velcom Wi-Fi. Она проработала чуть больше двух лет и закрылась из-за технологический особенностей современных смартфонов.


Фото: TUT.BY

Услуга velcom Wi-Fi запустилась в апреле 2016 года. Она позволяла получить доступ к Wi-Fi в любом из более чем 1300 действующих хот-спотов по всей стране. Доступ предоставлялся на базе инфраструктуры Wi-Fi «Белтелеком».

На некоторых тарифах услуга работала бесплатно, для остальных абонентов она стоила 1,67 рубля в месяц. Включенный трафик — 2 ГБ в месяц, дополнительно за плату можно было взять еще 10 ГБ. Особая «фишка»: идентификация происходила по SIM без паролей и дополнительных SMS. Достаточно было зарегистрироваться один раз.

В 1 июля эта услуга больше не будет предоставляться.

«Для доступа к сервису использовались методы аутентификации EAP-SIM и EAP-AKA. В настоящее время большинство производителей мобильных устройств не гарантируют поддержку данной технологии в сети Wi-Fi, что не позволяет компании velcom оказывать эту услугу в полной мере», — объясняет оператор.

В velcom напомнили, что абоненты тарифных планов линеек «Комфорт», «Комфорт+» и «Комфорт+ для бизнеса» по-прежнему могут подключить бесплатный «Безлимитный интернет». Это можно сделать самостоятельно через USSD *135*7*2# или в «Личном кабинете».

 
 
Ссылка на источник 54
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Она проработала чуть больше двух лет и закрылась из-за технологический особенностей современных смартфонов.
 
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