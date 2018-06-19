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«Беларуськалий» получит кредит на сумму сто миллионов евро
20.06.2018 15:15 — Разное | Ежедневник
ПАО «Совкомбанк», являющийся одним из крупнейших российских банков, предоставляет невозобновляемую кредитную линию на сто миллионов евро ОАО «Беларуськалий».
Денежные средства пойдут на финансирование текущей деятельности предприятия (ремонт и модернизацию, строительно-монтажные работы).
«Мы рады началу сотрудничества с одной из крупнейших мировых компаний в химической индустрии. Рассчитываем, что это будет способствовать не только локальному росту компании, но и ее дальнейшему развитию на глобальном рынке. Мы уверены, что положено начало плодотворному взаимодействию с одним из ключевых клиентов», – отметили представителя банка.
«Беларуськалий» — один из крупнейших в мире, второй в СНГ после Уралкалия, производитель калийных минеральных удобрений. На предприятии выпускается каждая шестая тонна калийных удобрений в мире. Подземные горные работы по добыче полезного ископаемого ведутся на трех горизонтах, еще на одном горизонте производится добыча каменной соли. Глубина ведения горных работ колеблется от 350 до 1000 метров.
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ПАО «Совкомбанк», являющийся одним из крупнейших российских банков, предоставляет невозобновляемую кредитную линию на сто миллионов евро ОАО «Беларуськалий».
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