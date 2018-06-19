«Беларуськалий» получит кредит на сумму сто миллионов евро





ПАО «Совкомбанк», являющийся одним из крупнейших российских банков, предоставляет невозобновляемую кредитную линию на сто миллионов евро ОАО «Беларуськалий».

Денежные средства пойдут на финансирование текущей деятельности предприятия (ремонт и модернизацию, строительно-монтажные работы).

«Мы рады началу сотрудничества с одной из крупнейших мировых компаний в химической индустрии. Рассчитываем, что это будет способствовать не только локальному росту компании, но и ее дальнейшему развитию на глобальном рынке. Мы уверены, что положено начало плодотворному взаимодействию с одним из ключевых клиентов», – отметили представителя банка.

«Беларуськалий» — один из крупнейших в мире, второй в СНГ после Уралкалия, производитель калийных минеральных удобрений. На предприятии выпускается каждая шестая тонна калийных удобрений в мире. Подземные горные работы по добыче полезного ископаемого ведутся на трех горизонтах, еще на одном горизонте производится добыча каменной соли. Глубина ведения горных работ колеблется от 350 до 1000 метров.