О проведении пусконаладочных работы на паровых котлах с сопровождением шума





«Волковысское коммунальное хозяйство» сообщает , что в период с 19 по 25 июня на объекте «Строительство котельной с мини-ТЭЦ на МВТ по ул. Панковой в г. Волковыске» будут проводиться пусконаладочные работы на паровых котлах с сопровождением шума.

Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства.

Напомним, что пуско-наладочные работы на паровых котлах на строящейся мини-ТЭЦ уже проводились с 12 по 18 июня.

А испытания минувшей ночью вызвало бурю негодования со стороны волковычан.