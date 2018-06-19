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О проведении пусконаладочных работы на паровых котлах с сопровождением шума
20.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
«Волковысское коммунальное хозяйство»
Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства.
Напомним, что пуско-наладочные работы на паровых котлах на строящейся мини-ТЭЦ
А испытания минувшей ночью вызвало бурю негодования со стороны волковычан.
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