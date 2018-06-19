Уникальный буклет собирают сотрудники туристско-информационного пункта г.п.Зельва

Историю Зельвенщины в одном буклете предлагают собрать сотрудники туристско-информационного пункта г.п.Зельва. С уникальным буклетом, где будут собраны 760 значимых фактов из истории Зельвенщины, сможет ознакомиться каждый желающий во время празднования юбилея посёлка. Хотите помочь в создании туристического продукта? Присылайте интересные сведения о малой родине или фотографии на электронную почту haspadaryk@bk.ru до 31 июля. Возродим историю нашего края!