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Уникальный буклет собирают сотрудники туристско-информационного пункта г.п.Зельва

20.06.2018 — Разное | Газета Праца  
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Историю Зельвенщины в одном буклете предлагают собрать сотрудники туристско-информационного пункта г.п.Зельва. С уникальным буклетом, где будут собраны 760 значимых фактов из истории Зельвенщины, сможет ознакомиться каждый желающий во время празднования юбилея посёлка. Хотите помочь в создании туристического продукта? Присылайте интересные сведения о малой родине или фотографии на электронную почту haspadaryk@bk.ru до 31 июля. Возродим историю нашего края!

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