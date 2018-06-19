Спортивный канал медиахолдинга 21 июня в 19.00 в прямом эфире покажет торжественную церемонию открытия обновленного Национального Олимпийского стадиона "Динамо".

Как сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании, организаторы подготовили масштабную и насыщенную музыкально-спортивную программу.

Так, перед зрителями выступят известные белорусские исполнители, среди которых Анатолий Ярмоленко, ТЕО, Анна Благова, Виктория Алешко, а также образцово-показательный оркестр министерства обороны, Государственный ансамбль танца Беларуси и другие творческие коллективы.

В рамках спортивной программы заявлена первая легкоатлетическая эстафета среди юных воспитанников спортивных школ по легкой атлетике со всех регионов страны. В составе сборных – сильнейшие юноши и девушки, кандидаты на участие в Чемпионате Европы 2018 года и Юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Символический старт забегу дадут президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастиан Коу и олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко.

Свою уникальность и многофункциональность стадион продемонстрирует и в рамках первого в истории обновленного стадиона футбольного матча между сборной командой "Динамо" (Минск, Брест) и сборной клубов чемпионата Беларуси по футболу. Спортивный комментатор матча – Владимир Новицкий.

Завершит мероприятие красочный фейерверк.