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Открытие стадиона "Динамо" покажут в прямом эфире на "Беларусь 5"

20.06.2018 14:49 — Разное | Интерфакс  
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Спортивный канал медиахолдинга 21 июня в 19.00 в прямом эфире покажет торжественную церемонию открытия обновленного Национального Олимпийского стадиона "Динамо".

Как сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании, организаторы подготовили масштабную и насыщенную музыкально-спортивную программу.

Так, перед зрителями выступят известные белорусские исполнители, среди которых Анатолий Ярмоленко, ТЕО, Анна Благова, Виктория Алешко, а также образцово-показательный оркестр министерства обороны, Государственный ансамбль танца Беларуси и другие творческие коллективы.

В рамках спортивной программы заявлена первая легкоатлетическая эстафета среди юных воспитанников спортивных школ по легкой атлетике со всех регионов страны. В составе сборных – сильнейшие юноши и девушки, кандидаты на участие в Чемпионате Европы 2018 года и Юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Символический старт забегу дадут президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастиан Коу и олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко.

Свою уникальность и многофункциональность стадион продемонстрирует и в рамках первого в истории обновленного стадиона футбольного матча между сборной командой "Динамо" (Минск, Брест) и сборной клубов чемпионата Беларуси по футболу. Спортивный комментатор матча – Владимир Новицкий.

Завершит мероприятие красочный фейерверк.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Спортивный канал медиахолдинга 21 июня в 19.00 в прямом эфире покажет торжественную церемонию открытия обновленного Национального Олимпийского стадиона "Динамо"....
 
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